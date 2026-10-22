Procter & Gamble в первом квартале 2027 финансового года увеличила чистые продажи на 4% — до $23,3 млрд — и превзошла ожидания аналитиков по выручке и прибыли. Спрос на средства для стирки и товары для ухода за домом поддержал квартальные результаты компании, сообщает CNBC.

Результаты квартала

Скорректированная прибыль Procter & Gamble составила $2 на акцию, тогда как опрошенные LSEG аналитики ожидали $1,88. Выручка компании достигла $23,3 млрд против прогнозируемых $22,8 млрд.

Чистая прибыль, приходящаяся на компанию, составила $4,73 млрд, или $1,97 на акцию. Годом ранее этот показатель составлял $4,75 млрд, или $1,95 на акцию. Без учета расходов на реструктуризацию и других статей прибыль составила $2 на акцию.

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Обновленный прогноз продаж

На 2027 финансовый год Procter & Gamble подтвердила прогноз базовой прибыли на акцию в диапазоне от $6,89 до $7,11. В то же время компания повысила ожидания по совокупному росту продаж до 2–4% в годовом выражении — ранее прогноз предусматривал рост на 1–3%.

Обновление прогноза учитывает приобретение витаминной компании Thorne, которое было завершено 1 октября. После публикации отчетности акции Procter & Gamble выросли на 2% на премаркете.

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