Bank centralny Filipin podniósł stopę do 5,5% — Channel NewsAsia

Bank centralny Filipin 22 października podniósł główną stopę procentową o 50 punktów bazowych — do 5,50%. Była to czwarta podwyżka z rzędu, a jej skala okazała się większa od oczekiwań rynku.

Decyzja przekroczyła prognozy

Wszyscy 27 ekonomistów ankietowanych przez Reuters oczekiwało, że Bangko Sentral ng Pilipinas podniesie stopę jedynie o 25 punktów bazowych. Od kwietnia łączne zaostrzenie polityki pieniężnej wyniosło 100 punktów bazowych, informuje Channel NewsAsia.

Regulator oświadczył, że podjęta decyzja umożliwi utrzymanie polityki pieniężnej na odpowiednio restrykcyjnym poziomie. W banku centralnym zaznaczono również, że są gotowi podjąć dalsze działania monetarne, jeśli będzie to konieczne.

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Inflacja i kurs peso

Roczna inflacja na Filipinach przyspieszyła we wrześniu do 7,2% po 6,1% w sierpniu. Wzrost powiązano z podwyżkami cen ryżu, energii elektrycznej, paliw i transportu. Gospodarka kraju w drugim kwartale wzrosła o 2,3% w ujęciu rocznym — był to najsłabszy wzrost od 2021 roku; na wskaźnik wpłynęły spadek w budownictwie i słabszy popyt krajowy.

Po ogłoszeniu decyzji filipińskie peso umocniło się do 63,311 za dolara amerykańskiego. Kolejne posiedzenie banku centralnego w sprawie polityki pieniężnej zaplanowano na 17 grudnia.

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