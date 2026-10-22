Центробанк Филиппин повысил ставку до 5,5% — Channel NewsAsia

Центральный банк Филиппин 22 октября повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 5,50%. Это стало четвертым повышением подряд, а его размер оказался больше ожиданий рынка.

Решение превысило прогнозы

Все 27 экономистов, опрошенных Reuters, ожидали, что Bangko Sentral ng Pilipinas повысит ставку лишь на 25 базисных пунктов. С апреля совокупное ужесточение денежно-кредитной политики составило 100 базисных пунктов, сообщает Channel NewsAsia.

Регулятор заявил, что принятое решение позволит сохранить денежно-кредитную политику на надлежащем жестком уровне. Также в центробанке отметили, что готовы принимать дальнейшие денежно-кредитные меры при необходимости.

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Инфляция и курс песо

Годовая инфляция на Филиппинах в сентябре ускорилась до 7,2% после 6,1% в августе. Рост связали с повышением цен на рис, электроэнергию, топливо и транспорт. Экономика страны во втором квартале выросла на 2,3% в годовом измерении — это самый слабый темп с 2021 года; на показатель повлияли спад в строительстве и более слабый внутренний спрос.

После объявления решения филиппинское песо укрепилось до 63,311 за доллар США. Следующее заседание центробанка по вопросам денежно-кредитной политики запланировано на 17 декабря.

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