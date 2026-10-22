Rządowa kontrola w Australii ustaliła, że KPMG Australia niewłaściwie rozpatrzyła skargę sygnalisty dotyczącą możliwego niewłaściwego wykorzystania poufnych informacji przez pracowników firmy podczas udziału w przetargach na nowe kontrakty audytorskie. Jednocześnie kontrola nie zaleciła trwałego zakazu współpracy firmy z rządem federalnym, informuje TimesLIVE.

Przerwa w nowych kontraktach rządowych

Australijski Departament Finansów, który zlecił kontrolę byłemu urzędnikowi państwowemu Ianowi Wattowi, poinformował, że KPMG zgodziła się nie składać ofert na nowe kontrakty federalne do lutego przyszłego roku. Przedłuża to przerwę obowiązującą od czerwca, podczas gdy firma wdraża dodatkowe zmiany w zarządzaniu.

W raporcie zaznaczono, że KPMG nie należy uznawać za trwale niezdolną do współpracy z rządem Wspólnoty Australii. Jednocześnie zaufanie do firmy nie powinno zostać przywrócone wyłącznie na podstawie jej zapewnień oraz pierwszych pozytywnych oznak reform. Rządowi zalecono, aby nie dopuszczać firmy do nowych przetargów, dopóki zarówno wdrożenie zmian, jak i ich wpływ na zachowanie pracowników nie zostaną niezależnie potwierdzone.

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Problemy z kulturą i zarządzaniem

Z ustaleń kontroli wynika, że firma w dużej mierze traktowała zgłoszenie sygnalisty jako spór pracowniczy i bardziej koncentrowała się na konsekwencjach prawnych oraz ryzyku dla organizacji niż na weryfikacji wiarygodności samych twierdzeń. W raporcie powiązano to ze spadkiem zaufania do KPMG ze strony sygnalisty, klientów i społeczeństwa.

Kontrola wskazała również, że jeszcze przed 2020 rokiem KPMG zidentyfikowała problemy, w tym nadmierne priorytetowe traktowanie wyników finansowych, niespójne etyczne przywództwo, niechęć do kwestionowania decyzji wyższej kadry kierowniczej, przeszkody w zgłaszaniu naruszeń oraz niedociągnięcia w podejmowaniu etycznych decyzji. Jednocześnie dowodów na właściwe usunięcie tych problemów było niewiele.

W roku finansowym 2026 zamówienia federalne przyniosły KPMG Australia 207,1 mln dolarów australijskich, czyli 9,5% jej przychodów. Po ujawnieniu skandalu w marcu firma straciła dużych klientów korporacyjnych i zmieniła szereg kluczowych menedżerów, w tym dyrektora generalnego, przewodniczącego oraz szefa działu audytu.

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