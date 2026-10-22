Правительственная проверка в Австралии установила, что KPMG Australia ненадлежащим образом рассмотрела жалобу информатора о возможном неправомерном использовании конфиденциальной информации сотрудниками компании при участии в конкурсах на новые аудиторские контракты. В то же время проверка не рекомендовала навсегда запретить фирме работать с федеральным правительством, сообщает TimesLIVE.

Пауза в новых государственных контрактах

Департамент финансов Австралии, который поручил проверку бывшему государственному служащему Иану Уотту, сообщил: KPMG согласилась не подавать заявки на новые федеральные контракты до февраля следующего года. Это продлевает паузу, действующую с июня, пока компания внедряет дополнительные изменения в управлении.

В отчёте отмечено, что KPMG не следует считать навсегда непригодной для работы с правительством Австралийского Содружества. В то же время доверие к компании не следует восстанавливать лишь на основании её заверений и первых положительных признаков реформ. Правительству рекомендовали не допускать фирму к новым тендерам, пока как внедрение изменений, так и их влияние на поведение сотрудников не будут независимо подтверждены.

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Проблемы культуры и управления

Согласно выводам проверки, компания в основном рассматривала обращение информатора как трудовой спор и больше сосредотачивалась на юридических последствиях и рисках для организации, чем на проверке достоверности самих утверждений. В отчёте это связали со снижением доверия к KPMG со стороны информатора, клиентов и общества.

Проверка также указала, что ещё до 2020 года KPMG выявила проблемы, в частности чрезмерный приоритет финансовых результатов, непоследовательное этическое лидерство, нежелание возражать старшим руководителям, препятствия для сообщений о нарушениях и недостатки в принятии этических решений. В то же время доказательств надлежащего устранения этих проблем было мало.

В 2026 финансовом году федеральные заказы принесли KPMG Australia 207,1 млн австралийских долларов, или 9,5% её дохода. После обнародования скандала в марте компания потеряла крупных корпоративных клиентов и сменила ряд ключевых руководителей, включая генерального директора, председателя и руководителя аудиторского направления.

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