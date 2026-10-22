Высокий суд Сеула в Южной Корее отклонил требования американской компании прямых инвестиций Lone Star Funds и связанных с ней структур о возврате 168,2 млрд вон, или $127 млн, налогов. Решение было принято при повторном рассмотрении дела, на которое Верховный суд направил его после отмены предыдущих решений в пользу компании, сообщает Korea Herald.

Иск подали девять структур, связанных с Lone Star. Они требовали вернуть налоги, взысканные с доходов от инвестиций в Korea Exchange Bank, Kukdong Engineering & Construction и Star Lease. Суд также отклонил связанные требования о возмещении местного подоходного налога, поданные против района Каннам в Сеуле.

Налоги на дивиденды и продажу акций

В 2003–2005 годах Lone Star через холдинговые компании на Бермудских островах и в Бельгии приобрела около 416,75 млн акций Korea Exchange Bank. В 2007 году компания получила 416,75 млрд вон дивидендов и продала 87,7 млн акций за 1,19 трлн вон. Она также получала дивиденды и средства от продажи акций Kukdong Engineering & Construction и Star Lease.

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Lone Star заявляла, что ее инвестиции подпадали под действие налогового соглашения между Южной Кореей и Бельгией, а налоги с дивидендов и доходов от продажи акций уже были удержаны у источника выплаты. Налоговые органы Южной Кореи пришли к выводу, что фактическим получателем доходов была сама Lone Star, а не ее зарубежные холдинговые компании, и начислили корпоративные налоги.

Позиция Верховного суда

В октябре 2017 года Верховный суд окончательно установил, что налоги были взысканы незаконно, поскольку Lone Star не имела постоянного представительства в Южной Корее. Правительство вернуло компании около 22,8 млрд вон, признав подлежащими возмещению только суммы, уплаченные непосредственно Lone Star.

Суды нижестоящих инстанций ранее постановили вернуть 153 млрд вон корпоративного налога и 15,2 млрд вон местного подоходного налога. Однако в апреле 2025 года Верховный суд отменил эти решения, указав, что право требовать возврата налогов, удержанных у источника выплаты, как правило, принадлежит компаниям, которые их удержали и перечислили. При новом рассмотрении Lone Star ссылалась на соглашения о передаче ей права на возмещение, однако Высокий суд Сеула не согласился с этими доводами.

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