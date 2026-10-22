Wysoki Sąd w Seulu w Korei Południowej oddalił żądania amerykańskiej firmy private equity Lone Star Funds oraz powiązanych z nią podmiotów dotyczące zwrotu 168,2 mld wonów, czyli 127 mln dolarów, podatków. Decyzję podjęto podczas ponownego rozpatrzenia sprawy, do którego Sąd Najwyższy skierował ją po uchyleniu wcześniejszych orzeczeń korzystnych dla spółki, podaje Korea Herald.

Pozew złożyło dziewięć podmiotów powiązanych z Lone Star. Domagały się one zwrotu podatków pobranych od dochodów z inwestycji w Korea Exchange Bank, Kukdong Engineering & Construction i Star Lease. Sąd oddalił również powiązane roszczenia o zwrot lokalnego podatku dochodowego, wniesione przeciwko dzielnicy Gangnam w Seulu.

Podatki od dywidend i sprzedaży akcji

W latach 2003–2005 Lone Star za pośrednictwem spółek holdingowych na Bermudach i w Belgii nabyła około 416,75 mln akcji Korea Exchange Bank. W 2007 roku firma otrzymała 416,75 mld wonów dywidend i sprzedała 87,7 mln akcji za 1,19 bln wonów. Otrzymywała również dywidendy i środki ze sprzedaży akcji Kukdong Engineering & Construction oraz Star Lease.

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Lone Star twierdziła, że jej inwestycje podlegały umowie podatkowej między Koreą Południową a Belgią, a podatki od dywidend i dochodów ze sprzedaży akcji zostały już pobrane u źródła. Południowokoreańskie organy podatkowe uznały, że faktycznym beneficjentem dochodów była sama Lone Star, a nie jej zagraniczne spółki holdingowe, i naliczyły podatek dochodowy od osób prawnych.

Stanowisko Sądu Najwyższego

W październiku 2017 roku Sąd Najwyższy ostatecznie stwierdził, że podatki zostały pobrane niezgodnie z prawem, ponieważ Lone Star nie miała stałego zakładu w Korei Południowej. Rząd zwrócił spółce około 22,8 mld wonów, uznając za podlegające zwrotowi jedynie kwoty zapłacone bezpośrednio przez Lone Star.

Sądy niższych instancji wcześniej orzekły zwrot 153 mld wonów podatku dochodowego od osób prawnych oraz 15,2 mld wonów lokalnego podatku dochodowego. Jednak w kwietniu 2025 roku Sąd Najwyższy uchylił te orzeczenia, wskazując, że prawo do żądania zwrotu podatków pobranych u źródła co do zasady przysługuje spółkom, które je pobrały i przekazały. Podczas ponownego rozpatrzenia Lone Star powoływała się na umowy przenoszące na nią prawo do zwrotu, jednak Wysoki Sąd w Seulu nie zgodził się z tymi argumentami.

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