Суд у Сеулі відхилив позов Lone Star про повернення $127 млн податків — Korea Herald

Високий суд Сеула у Південній Кореї відхилив вимоги американської приватної інвестиційної компанії Lone Star Funds та пов’язаних із нею структур про повернення 168,2 млрд вон, або $127 млн, податків. Рішення ухвалили під час повторного розгляду справи, на який Верховний суд направив її після скасування попередніх рішень на користь компанії, повідомляє Korea Herald.

Позов подали дев’ять структур, пов’язаних із Lone Star. Вони вимагали повернути податки, стягнуті з доходів від інвестицій у Korea Exchange Bank, Kukdong Engineering & Construction і Star Lease. Суд також відхилив пов’язані вимоги про відшкодування місцевого прибуткового податку, подані проти району Каннам у Сеулі.

Податки на дивіденди та продаж акцій

У 2003–2005 роках Lone Star через холдингові компанії на Бермудських островах і в Бельгії придбала близько 416,75 млн акцій Korea Exchange Bank. У 2007 році компанія отримала 416,75 млрд вон дивідендів та продала 87,7 млн акцій за 1,19 трлн вон. Вона також одержувала дивіденди й кошти від продажу акцій Kukdong Engineering & Construction та Star Lease.

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Lone Star заявляла, що її інвестиції підпадали під дію податкової угоди між Південною Кореєю та Бельгією, а податки з дивідендів і доходів від продажу акцій уже були утримані в джерела виплати. Податкові органи Південної Кореї дійшли висновку, що фактичним отримувачем доходів була сама Lone Star, а не її закордонні холдингові компанії, і нарахували корпоративні податки.

Позиція Верховного суду

У жовтні 2017 року Верховний суд остаточно встановив, що податки були стягнуті незаконно, оскільки Lone Star не мала постійного представництва в Південній Кореї. Уряд повернув компанії приблизно 22,8 млрд вон, визнавши такими, що підлягають відшкодуванню, лише суми, сплачені безпосередньо Lone Star.

Суди нижчих інстанцій раніше постановили повернути 153 млрд вон корпоративного податку та 15,2 млрд вон місцевого прибуткового податку. Проте в квітні 2025 року Верховний суд скасував ці рішення, зазначивши, що право вимагати повернення податків, утриманих у джерела виплати, зазвичай належить компаніям, які їх утримали та перерахували. Під час нового розгляду Lone Star посилалася на угоди про передання їй права на відшкодування, однак Високий суд Сеула не погодився з цими доводами.

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