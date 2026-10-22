澳大利亚政府审查发现，毕马威澳大利亚在处理一名举报人的投诉时存在不当之处。该投诉涉及公司员工在参与新审计合同招标期间可能不当使用机密信息。同时，审查并未建议永久禁止该公司与联邦政府合作，TimesLIVE报道。

暂停新的政府合同

委托前政府官员伊恩·瓦特进行审查的澳大利亚财政部表示，毕马威已同意在明年2月之前不竞标新的联邦合同。这延长了自6月起实施的暂停期，期间该公司将落实额外的治理变革。

报告指出，不应将毕马威视为永久不适合与澳大利亚联邦政府合作的机构。同时，不应仅基于该公司的保证和改革初现的积极迹象就恢复对其的信任。政府被建议，在独立确认改革措施的落实情况及其对员工行为的影响之前，不要允许该公司参与新的招标。

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文化与治理问题

根据审查结论，该公司在很大程度上将举报人的反映视为劳动争议，并且相比核实相关指控本身的可信度，更关注对该组织的法律后果和风险。报告将此与举报人、客户和公众对毕马威信任度下降联系起来。

审查还指出，早在2020年之前，毕马威就发现了一些问题，包括过度优先考虑财务业绩、不一致的道德领导力、不愿质疑高级管理人员、举报违规行为面临障碍，以及道德决策存在不足。然而，几乎没有证据表明这些问题得到了妥善解决。

在2026财年，联邦订单为毕马威澳大利亚带来2.071亿澳元收入，占其总收入的9.5%。丑闻于3月曝光后，该公司失去了大型企业客户，并更换了多名关键高管，包括首席执行官、董事长和审计业务负责人。

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