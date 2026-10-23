波兰启动建设空客和F-35发动机零部件工厂——RMF24

在波兰热舒夫，Pratt & Whitney Polska公司已开始建设一座价值1亿美元的新工厂。该设施将生产用于民用和军用航空的高科技航空发动机部件，RMF24报道。

用于航空业的涡轮盘

建设已在该公司位于热舒夫的园区内启动。面积为9000平方米的生产车间将制造先进的航空发动机部件。计划在24个月内完成建设并全面投产。

新工厂预计将雇用120人。该工厂将专注于先进制造和材料加工。热舒夫将生产涡轮盘——在高温、高速和高负荷条件下运行的部件。

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Pratt & Whitney Polska负责人彼得·奥夫西茨基称，涡轮盘是航空发动机中技术最复杂、承受负荷最大的部件之一。来自热舒夫的部件尤其将用于空客A320和空客A220飞机的GTF发动机。这些零部件还预计将用于F-35战斗机发动机。

扩大RTX产能

热舒夫的投资项目与该公司在美国哥伦布的项目同步实施，后者的价值估计为2亿美元。奥夫西茨基表示，这两个项目将使RTX集团用于生产关键部件的全球产能提高约30%。

选择热舒夫与当地员工的经验、已建立的信任以及航空谷航空产业集群的工业基础有关。该公司估计，这项投资可能在当地合作供应商处创造额外就业岗位。RTX已在波兰运营50年，在该国拥有近1万名员工，其中约4500人在热舒夫工作。

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