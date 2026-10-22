Пакистан рассматривает четыре дорожных проекта в формате ГЧП — Dawn

В Пакистане Национальное управление автомобильных дорог (NHA), Комиссия по приватизации и Управление государственно-частного партнерства обсудили возможность реализации четырех крупных дорожных проектов в формате государственно-частного партнерства. Встреча состоялась в Исламабаде под сопредседательством федерального министра коммуникаций Абдула Алима Хана и советника премьер-министра по вопросам приватизации Мухаммада Али, сообщает Dawn.

Проекты для частных инвесторов

Участники консультаций оценивали финансовую целесообразность и коммерческие перспективы дорожных сетей для возможного участия частного сектора. В частности, они рассмотрели реализацию 169-километрового участка автомагистрали M-10 по модели государственно-частного партнерства.

Также обсуждалось строительство автомагистрали Маншехра — Наран — Джалкхад — Чилас, которая должна соединить маршрут с китайской границей. Министр назвал перспективным для такого формата и проект скоростной дороги Гуру Нанак, которая, по его словам, могла бы способствовать религиозному туризму сикхской общины.

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Планы NHA

Еще одним проектом, рассмотренным на встрече, стало продление скоростной дороги Мурри до Азад-Джамму и Кашмира. Абдул Алим Хан заявил, что это может усилить туристические и торговые связи в регионе, и поручил должностным лицам NHA подготовить формальный бизнес-план и предложить проекты, готовые к выходу на рынок.

В качестве примера действующей модели государственно-частного партнерства министр привел строительство автомагистрали Сиалкот — Хариан M-12. Он также отметил, что рост доходов NHA свидетельствует о продвижении к финансовой самостоятельности ведомства. Хан выразил намерение превратить NHA в финансово автономную структуру стоимостью от 500 млрд до 1 трлн пакистанских рупий, сократив зависимость от федерального финансирования развития.

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