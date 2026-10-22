Pakistan rozważa cztery projekty drogowe w formule PPP — Dawn

W Pakistanie Krajowy Zarząd Autostrad (NHA), Komisja Prywatyzacyjna oraz Urząd Partnerstwa Publiczno-Prywatnego omówiły możliwość realizacji czterech dużych projektów drogowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Spotkanie odbyło się w Islamabadzie pod współprzewodnictwem federalnego ministra komunikacji Abdula Aleema Khana oraz doradcy premiera ds. prywatyzacji Muhammada Alego, informuje Dawn.

Projekty dla prywatnych inwestorów

Uczestnicy konsultacji oceniali finansową wykonalność i perspektywy komercyjne sieci drogowych pod kątem ewentualnego udziału sektora prywatnego. W szczególności rozważyli realizację 169-kilometrowego odcinka autostrady M-10 w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Omówili również budowę autostrady Mansehra–Naran–Jalkhad–Chilas, która ma połączyć trasę z chińską granicą. Minister uznał także projekt drogi ekspresowej Guru Nanak za perspektywiczny dla tego formatu, twierdząc, że mógłby on wspierać turystykę religijną społeczności sikhijskiej.

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Plany NHA

Kolejnym projektem rozpatrywanym podczas spotkania było przedłużenie drogi ekspresowej Murree do Azad Dżammu i Kaszmiru. Abdul Aleem Khan oświadczył, że może to wzmocnić powiązania turystyczne i handlowe w regionie, oraz polecił urzędnikom NHA przygotować formalny biznesplan i zaproponować projekty gotowe do wejścia na rynek.

Jako przykład działającego modelu partnerstwa publiczno-prywatnego minister wskazał budowę autostrady Sialkot–Kharian M-12. Zauważył również, że rosnące dochody NHA świadczą o postępach w kierunku samodzielności finansowej tej instytucji. Khan wyraził zamiar przekształcenia NHA w finansowo autonomiczną strukturę o wartości od 500 mld do 1 bln rupii pakistańskich, ograniczając zależność od federalnego finansowania rozwoju.

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