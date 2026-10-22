Пакистан розглядає чотири дорожні проєкти у форматі ДПП — Dawn

У Пакистані Національне управління автомобільних доріг (NHA), Комісія з приватизації та Управління державно-приватного партнерства обговорили можливість реалізації чотирьох великих дорожніх проєктів у форматі державно-приватного партнерства. Зустріч відбулася в Ісламабаді під співголовуванням федерального міністра комунікацій Абдула Аліма Хана та радника прем’єр-міністра з питань приватизації Мухаммада Алі, повідомляє Dawn.

Проєкти для приватних інвесторів

Учасники консультацій оцінювали фінансову доцільність і комерційні перспективи дорожніх мереж для можливої участі приватного сектору. Зокрема, вони розглянули реалізацію 169-кілометрової ділянки автомагістралі M-10 за моделлю державно-приватного партнерства.

Також обговорювали будівництво автомагістралі Маншехра — Наран — Джал-Кханд — Чілас, яка має з’єднати маршрут із китайським кордоном. Міністр назвав перспективним для такого формату й проєкт швидкісної дороги Гуру Нанак, яка, за його словами, могла б сприяти релігійному туризму сикхської громади.

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Плани NHA

Ще одним проєктом, який розглядали на зустрічі, є продовження швидкісної дороги Муррі до Азад Джамму і Кашміру. Абдул Алім Хан заявив, що це може посилити туристичні та торговельні зв’язки в регіоні, і доручив посадовцям NHA підготувати формальний бізнес-план та запропонувати проєкти, готові для виходу на ринок.

Як приклад чинної моделі державно-приватного партнерства міністр навів будівництво автомагістралі Сіалкот — Харіан M-12. Він також зазначив, що зростання доходів NHA свідчить про поступ до фінансової самостійності відомства. Хан висловив намір перетворити NHA на фінансово автономну структуру вартістю від 500 млрд до 1 трлн пакистанських рупій, скоротивши залежність від федерального фінансування розвитку.

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