Elbit придбала канадського розробника підводних автономних систем — Breaking Defense

Ізраїльська оборонна компанія Elbit Systems придбала канадську International Submarine Engineering (ISE), що базується у Ванкувері та спеціалізується на передових автономних і дистанційно керованих підводних системах для морської сфери. Про угоду повідомляє Breaking Defense.

Розширення морських можливостей

Президент і генеральний директор Elbit Systems Безалель Махліс заявив, що технології ISE мають посилити позиції компанії як глобального постачальника комплексних інтегрованих морських рішень. За його словами, придбання доповнить наявні можливості Elbit у сфері морської радіоелектронної боротьби, автономних систем, високоточних морських боєприпасів і систем для морських операцій.

Старший віцепрезидент і генеральний менеджер Elbit Naval Systems Саар Курш назвав морський напрям важливою сферою зростання для компанії. Він зазначив, що підводні автономні технології ISE доповнять безпілотне надводне судно Seagull, яке розвиває Elbit.

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Підводні системи ISE

International Submarine Engineering заснована у 1974 році. Компанія працює у сфері підводної робототехніки, а також автономних і дистанційно керованих систем. За даними Elbit, ISE поставила понад 250 підводних апаратів замовникам більш ніж у 20 країнах.

Elbit заявила, що придбання розширить її можливості у підводній розвідці, спостереженні та рекогносцировці, протимінній боротьбі й протичовновій обороні. Курш також сказав, що угода дасть змогу пропонувати військово-морським силам комплексну автономну екосистему, яка об’єднуватиме безпілотні літальні апарати, надводні безпілотні судна та автономні підводні апарати в межах однієї системи виконання завдань.

Вартість угоди не розкрили. В Elbit повідомили, що ціна придбання не є суттєвою для компанії. У фінансовому звіті за другий квартал, оприлюдненому в серпні, Elbit зазначала про виторг у 2,3 млрд доларів і рекордний портфель замовлень на 32 млрд доларів.

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