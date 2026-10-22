Izraelska firma obronna Elbit Systems przejęła kanadyjską spółkę International Submarine Engineering (ISE) z siedzibą w Vancouver, specjalizującą się w zaawansowanych autonomicznych i zdalnie sterowanych systemach podwodnych dla sektora morskiego. O transakcji informuje Breaking Defense.

Rozszerzenie możliwości morskich

Prezes i dyrektor generalny Elbit Systems Bezhalel Machlis oświadczył, że technologie ISE mają wzmocnić pozycję firmy jako globalnego dostawcy kompleksowych zintegrowanych rozwiązań morskich. Według niego przejęcie uzupełni obecne możliwości Elbit w dziedzinie morskiej walki elektronicznej, systemów autonomicznych, precyzyjnej amunicji morskiej oraz systemów do operacji morskich.

Starszy wiceprezes i dyrektor generalny Elbit Naval Systems Saar Koursh nazwał sektor morski ważnym obszarem wzrostu dla firmy. Zaznaczył, że autonomiczne technologie podwodne ISE uzupełnią bezzałogowy statek nawodny Seagull, rozwijany przez Elbit.

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Podwodne systemy ISE

International Submarine Engineering została założona w 1974 roku. Firma działa w obszarze robotyki podwodnej, a także systemów autonomicznych i zdalnie sterowanych. Według danych Elbit ISE dostarczyła ponad 250 pojazdów podwodnych klientom w ponad 20 krajach.

Elbit oświadczył, że przejęcie rozszerzy jego możliwości w zakresie podwodnego wywiadu, obserwacji i rozpoznania, zwalczania min oraz obrony przeciwpodwodnej. Koursh powiedział również, że transakcja umożliwi oferowanie siłom morskim kompleksowego autonomicznego ekosystemu, który połączy bezzałogowe statki powietrzne, bezzałogowe jednostki nawodne i autonomiczne pojazdy podwodne w ramach jednego systemu realizacji zadań.

Wartości transakcji nie ujawniono. Elbit poinformował, że cena przejęcia nie jest istotna dla firmy. W raporcie finansowym za drugi kwartał, opublikowanym w sierpniu, Elbit podał przychody na poziomie 2,3 mld dolarów oraz rekordowy portfel zamówień o wartości 32 mld dolarów.

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