Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje wzrost gospodarki Arabii Saudyjskiej o 7,9% w 2027 roku. Przy takim wyniku królestwo może stać się najszybciej rozwijającą się gospodarką wśród państw G20, wyprzedzając Indie, dla których oczekiwany jest wzrost o 7%, informuje Asharq Al-Awsat.

MFW podniósł prognozę o 2,4 punktu procentowego

MFW zrewidował lipcową prognozę wzrostu realnego PKB Arabii Saudyjskiej, podnosząc ją z 5,5% do 7,9%, czyli o 2,4 punktu procentowego. Według publikacji rewizja odzwierciedla perspektywy ożywienia po skutkach wojny oraz zakłóceniach w handlu światowym i na rynkach energii.

Ministerstwo Inwestycji Arabii Saudyjskiej oświadczyło, że prognoza świadczy o odporności gospodarki i otwiera nowe możliwości dla inwestycji i wzrostu. Resort powiązał tę dynamikę z większą aktywnością sektora prywatnego oraz rozwojem działalności pozanaftowej.

Prognoza wskazuje również na zmiany strukturalne w ramach programu Vision 2030, zgodnie z którym sektory pozanaftowe mają odgrywać większą rolę we wzroście gospodarczym i zmniejszać zależność od dochodów z ropy naftowej.

Rola sektora prywatnego

Ekonomista i były członek saudyjskiej Rady Szury Fahad Binjumah powiedział Asharq Al-Awsat, że prognozowane przywództwo kraju wśród gospodarek G20 świadczy o stopniowym odchodzeniu od tradycyjnej zależności od dochodów z ropy naftowej. Jego zdaniem reformy regulacyjne i legislacyjne, a także rozszerzanie możliwości inwestycyjnych, wzmacniają rolę sektora prywatnego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Binjumah zaznaczył, że inwestycje publiczne pomogły poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej i otworzyć nowe sektory dla lokalnych i zagranicznych inwestorów. Inwestycje w turystykę, przemysł, logistykę i technologie, według jego oceny, stymulują łańcuchy dostaw oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jednocześnie ekspert nazwał kluczowym wyzwaniem przekształcenie szybkiej ekspansji gospodarczej w długoterminowy wzrost produktywności. Aby to osiągnąć, jak powiedział, potrzebne są rozwój umiejętności, zwiększenie eksportu pozanaftowego oraz prywatne inwestycje niezależne od wydatków państwowych.

Porównanie z krajami G20

Według danych MFW przedstawionych przez Ministerstwo Inwestycji, po Arabii Saudyjskiej i Indiach najwyższe tempo wzrostu w 2027 roku prognozuje się dla Indonezji — 5,1%, Chin — 4% i Turcji — 3,6%. Argentyna ma według prognoz wzrosnąć o 3,5%, Korea Południowa o 2,8%, a Stany Zjednoczone o 2,3%.

MFW oczekuje wzrostu o 1,1% dla Niemiec, o 0,9% dla Rosji oraz po 0,7% dla Francji i Japonii.

Czytaj nas na