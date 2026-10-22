Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Саудовской Аравии на 7,9% в 2027 году. При таком показателе королевство может стать самой динамично развивающейся экономикой среди стран G20, опередив Индию, для которой ожидается рост на 7%, сообщает Asharq Al-Awsat.

МВФ повысил прогноз на 2,4 процентного пункта

МВФ пересмотрел июльский прогноз роста реального ВВП Саудовской Аравии, повысив его с 5,5% до 7,9%, то есть на 2,4 процентного пункта. По данным издания, пересмотр отражает перспективы восстановления после последствий войны и перебоев в мировой торговле и на энергетических рынках.

В Министерстве инвестиций Саудовской Аравии заявили, что прогноз свидетельствует об устойчивости экономики и открывает новые возможности для инвестиций и роста. В ведомстве связали эту динамику с активизацией частного сектора и расширением ненефтяных видов деятельности.

Прогноз также указывает на структурные изменения в рамках программы Vision 2030, согласно которой ненефтяные сектора должны играть большую роль в росте экономики и снижать ее зависимость от нефтяных доходов.

Роль частного сектора

Экономист и бывший член Совета Шуры Саудовской Аравии Фахад Бинджума заявил Asharq Al-Awsat, что прогнозируемое лидерство страны среди экономик G20 свидетельствует о постепенном отходе от традиционной зависимости от нефтяных доходов. По его мнению, регуляторные и законодательные реформы, а также расширение инвестиционных возможностей усиливают роль частного сектора.

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Бинджума отметил, что государственные инвестиции помогли улучшить условия для бизнеса и открыть новые сектора для местных и иностранных инвесторов. Инвестиции в туризм, промышленность, логистику и технологии, по его оценке, стимулируют цепочки поставок и малый и средний бизнес.

В то же время эксперт назвал ключевым вызовом превращение быстрого экономического расширения в долгосрочное повышение производительности. Для этого, по его словам, необходимы развитие навыков, увеличение ненефтяного экспорта и частные инвестиции, независимые от государственных расходов.

Сравнение со странами G20

Согласно представленным Министерством инвестиций данным МВФ, после Саудовской Аравии и Индии самые высокие темпы роста в 2027 году прогнозируются для Индонезии — 5,1%, Китая — 4% и Турции — 3,6%. Аргентина, согласно прогнозу, вырастет на 3,5%, Южная Корея — на 2,8%, а США — на 2,3%.

Для Германии МВФ ожидает роста на 1,1%, для России — на 0,9%, а для Франции и Японии — по 0,7%.

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