21 октября Meta объявила, что введет новый класс акций без права голоса, а также повысила нижнюю границу прогноза капитальных расходов на текущий год. Как сообщает Channel NewsAsia, компания ожидает, что ее капитальные расходы составят от 135 млрд до 145 млрд долларов против предыдущего прогноза в 130–145 млрд долларов.

Финансирование развития искусственного интеллекта

Meta инвестирует значительные средства в чипы и дата-центры, чтобы активнее конкурировать с OpenAI и Anthropic в сфере искусственного интеллекта. Новые акции без права голоса могут позволить компании финансировать приобретения и привлекать специалистов, не ослабляя контроль генерального директора Марка Цукерберга над голосованием акционеров.

Компания также отчиталась о квартальной выручке в размере 64,6 млрд долларов, что превысило прогноз аналитиков Wall Street в 63,37 млрд долларов, согласно данным LSEG. Meta также спрогнозировала выручку за четвертый квартал выше рыночных ожиданий.

В материале отмечается, что популярность ориентированного на потребителей ИИ-агента Muse и выпуск новой серии моделей помогли Meta обосновать инвестиции перед инвесторами. В то же время некоторые компании ограничивают доступ к этому агенту из соображений безопасности.

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Судебные и регуляторные дела

Параллельно Meta сталкивается с юридическими претензиями. Судья в штате Нью-Мексико назначил компании штраф в размере 25 млрд долларов после решения присяжных, установивших, что Meta ввела жителей штата в заблуждение относительно передачи данных пользователей третьим сторонам и применения политик против языка ненависти и дезинформации по делу, связанному с британской консалтинговой компанией Cambridge Analytica.

В августе Meta также согласилась выплатить до 18 млрд долларов в течение десяти лет и ограничить использование Facebook и Instagram подростками, чтобы урегулировать претензии, поданные почти всеми штатами США. Истцы утверждали, что платформы Meta были спроектированы так, чтобы вызывать зависимость у детей.

Основным источником доходов Meta остается реклама. Ее сервис коротких видео Reels конкурирует с TikTok и YouTube Shorts, а Threads — с платформой X Илона Маска. Компания использует искусственный интеллект для более точного таргетирования рекламы и рекомендаций пользователям.

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