Нигерийский миллиардер Алико Данготе приобрел 24,76% акций Kenya Pipeline Company (KPC) в Кении. После продажи пакетов государственными учреждениями и фондами он стал вторым по величине акционером компании.

Данготе сообщил о покупке на мероприятии в Лондоне. По данным Nation Kenya, Bloomberg News процитировало бизнесмена: «Мы купили 25% их трубопроводной сети для дистрибуции нефтепродуктов». Издание отмечает, что такой пакет может дать инвестору представительство в совете директоров и возможность влиять на стратегические инвестиции KPC.

Продажа акций государственными фондами

По меньшей мере восемь государственных организаций продали акции менее чем через восемь месяцев после того, как вложили миллиарды кенийских шиллингов в первичное публичное размещение KPC. Среди продавцов были Национальный фонд социального обеспечения Кении, Пенсионная схема государственных служащих, Пенсионный фонд работников округов и Управление невостребованных финансовых активов.

В продаже также участвовали пенсионные фонды работников Kenya Power, KPC и Kenya Ports Authority. Государственные инвесторы продали акции по 9,02 кенийского шиллинга за штуку — почти по цене IPO в 9 шиллингов. Торги акциями KPC на Найробийской фондовой бирже начались 9 марта.

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Во время IPO около 13 государственных учреждений приобрели в совокупности 38,35% акций KPC за 64,23 млрд шиллингов. По оценке Nation Kenya, Национальный фонд социального обеспечения владел 23,3% акций, Пенсионная схема государственных служащих — 7,94%, а Пенсионный фонд работников округов — 2,2%.

Другие проекты в Кении

Инвестиция в KPC состоялась через несколько недель после того, как Данготе 30 сентября заложил первый камень в строительство нефтеперерабатывающего завода в Ламу стоимостью 16 млрд долларов. Завершение проекта запланировано на 2030 год; он должен поставлять продукцию на рынок Кении и других стран Восточной Африки. Данготе предложил правительствам стран региона в совокупности 30% акций будущего завода.

KPC сообщила о росте чистой прибыли на 13% — до 11,58 млрд шиллингов за год, завершившийся в июне 2026 года. Это позволило компании выплатить 5,81 млрд шиллингов дивидендов.

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