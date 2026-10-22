尼日利亚亿万富翁阿里科·丹格特收购了肯尼亚Kenya Pipeline Company（KPC）24.76%的股份。在政府机构和基金出售所持股份后，他成为该公司第二大股东。

丹格特在伦敦的一场活动上宣布了这笔收购。据Nation Kenya报道，彭博新闻援引这位商人的话称：“我们购买了他们用于分销石油产品的管道网络25%的股份。”该媒体指出，这样的持股比例可能让投资者获得董事会席位，并有机会影响KPC的战略投资。

政府基金出售股份

至少八家政府组织在对KPC首次公开募股投入数十亿肯尼亚先令后不到八个月便出售了股份。卖方包括肯尼亚国家社会保障基金、公务员养老金计划、郡雇员养老金基金和无人认领金融资产管理局。

Kenya Power、KPC和Kenya Ports Authority员工的养老金基金也参与了出售。政府投资者以每股9.02肯尼亚先令的价格出售股份，接近每股9先令的IPO价格。KPC股票于3月9日在内罗毕证券交易所开始交易。

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在IPO期间，约13家政府机构共购买了KPC 38.35%的股份，金额为642.3亿先令。据Nation Kenya估计，国家社会保障基金持有23.3%的股份，公务员养老金计划持有7.94%，郡雇员养老金基金持有2.2%。

在肯尼亚的其他项目

对KPC的投资发生在数周之后，即丹格特于9月30日在拉穆为一座价值160亿美元的炼油厂奠基。该项目计划于2030年完工，将向肯尼亚市场及其他东非国家供应产品。丹格特向该地区各国政府合计提供未来炼油厂30%的股份。

KPC报告称，截至2026年6月的年度净利润增长13%，达到115.8亿先令。这使该公司能够派发58.1亿先令的股息。

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