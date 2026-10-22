Nigeryjski miliarder Aliko Dangote kupił 24,76% akcji Kenya Pipeline Company (KPC) w Kenii. Po sprzedaży pakietów przez instytucje państwowe i fundusze stał się drugim największym akcjonariuszem spółki.

Dangote poinformował o zakupie podczas wydarzenia w Londynie. Według Nation Kenya, Bloomberg News zacytował biznesmena: „Kupiliśmy 25% ich sieci rurociągów służącej do dystrybucji produktów naftowych”. Publikacja zauważa, że taki pakiet może zapewnić inwestorowi reprezentację w radzie dyrektorów i możliwość wpływania na strategiczne inwestycje KPC.

Sprzedaż akcji przez fundusze państwowe

Co najmniej osiem organizacji państwowych sprzedało akcje mniej niż osiem miesięcy po zainwestowaniu miliardów szylingów kenijskich w pierwszą ofertę publiczną KPC. Wśród sprzedających były kenijski Narodowy Fundusz Zabezpieczenia Społecznego, Program Emerytalny Służby Publicznej, Fundusz Emerytalny Pracowników Hrabstw oraz Urząd ds. Nieodebranych Aktywów Finansowych.

W sprzedaży uczestniczyły także fundusze emerytalne pracowników Kenya Power, KPC i Kenya Ports Authority. Inwestorzy państwowi sprzedali akcje po 9,02 szylinga kenijskiego za sztukę, niemal po cenie IPO wynoszącej 9 szylingów. Handel akcjami KPC na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nairobi rozpoczął się 9 marca.

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Podczas IPO około 13 instytucji państwowych kupiło łącznie 38,35% akcji KPC za 64,23 mld szylingów. Według szacunków Nation Kenya Narodowy Fundusz Zabezpieczenia Społecznego posiadał 23,3% akcji, Program Emerytalny Służby Publicznej — 7,94%, a Fundusz Emerytalny Pracowników Hrabstw — 2,2%.

Inne projekty w Kenii

Inwestycja w KPC nastąpiła kilka tygodni po tym, jak Dangote 30 września położył kamień węgielny pod budowę rafinerii ropy naftowej w Lamu o wartości 16 mld dolarów. Zakończenie projektu zaplanowano na 2030 rok; ma on dostarczać produkty na rynek kenijski i do innych krajów Afryki Wschodniej. Dangote zaoferował rządom państw regionu łącznie 30% akcji przyszłej rafinerii.

KPC poinformowała o wzroście zysku netto o 13%, do 11,58 mld szylingów, w roku zakończonym w czerwcu 2026 roku. Umożliwiło to spółce wypłatę 5,81 mld szylingów dywidend.

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