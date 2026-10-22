柴油价格上涨至109格里夫纳——截至10月22日乌克兰燃油价格

截至2026年10月22日，乌克兰最大的加油站连锁企业已调整了燃油价格。 A-95汽油的平均价格约为每升90.60格里夫纳，柴油为每升104.28格里夫纳，而部分加油站的柴油价格甚至高达109格里夫纳。

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新燃油价格。与前一天相比，UPG连锁的柴油和DP+价格上涨了1格里夫纳/升，汽车用天然气价格也上涨了1格里夫纳/升。 在Okko加油站，汽车燃气价格上涨了1格里夫纳/升，而汽油和柴油价格则保持不变。

在WOG加油站，柴油和DP+每升上涨40科皮克，汽车用天然气每升上涨1.50格里夫纳。在Socar加油站，汽车用天然气每升上涨10科皮克，而其他燃料价格保持不变。

在“乌克兰石油”加油站，柴油和DP+价格上涨了1格里夫纳/升，而汽油和汽车用液化石油气价格维持在原有水平。 在KLO加油站网络中，汽车燃气价格上涨了50科普/升，而汽油和柴油的价格则保持不变。

在“BRSM-Nafta”加油站，汽车燃气价格上涨了71科佩克/升，达到50.16格里夫纳/升。 与此同时，A-95汽油和柴油的价格保持不变，分别为87.67格里夫纳/升和99.99格里夫纳/升。

目前，Socar加油站网络提供的A-95汽油价格最高，为94.90格里夫纳/升。 普通柴油的最高价格同样出现在Socar——106格里夫纳/升，而高级柴油为109格里夫纳/升。 最贵的汽车用液化石油气由WOG销售——55格里夫纳/升，而该类燃料的最低价格则由“BRSM-Nafta”保持——50.16格里夫纳/升。

需要提醒的是，受欧洲供应短缺影响，乌克兰的浆果价格正在上涨。

美元汇率的波动可能会影响乌克兰商店中一系列商品的价格。乌克兰进口或使用外国原材料生产的商品面临涨价的风险最大。

乌克兰国内番茄的批发价格已出现上涨。在首都的批发市场上，红番茄、粉红番茄和地栽番茄的价格均有所上涨。

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