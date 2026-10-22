Дизельное топливо подорожало до 109 грн — цены на топливо в Украине по состоянию на 22 октября

По состоянию на 22 октября 2026 года крупнейшие сети АЗС Украины изменили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 90,60 грн за литр, а дизельного топлива — 104,28 грн за литр, тогда как на отдельных заправках дизель стоит до 109 грн.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в сети UPG дизельное топливо и ДП+ подорожали на 1 грн/л, а автогаз — на 1 грн/л. В «Окко» стоимость автогаза выросла на 1 грн/л, тогда как цены на бензин и дизельное топливо остались без изменений.

В WOG дизельное топливо и ДП+ подорожали на 40 коп./л, а автогаз – на 1,50 грн/л. В Socar стоимость автогаза увеличилась на 10 коп./л, тогда как цены на другие виды топлива остались неизменными.

В «Укрнафте» дизельное топливо и ДП+ подорожали на 1 грн/л, а бензин и автогаз остались на прежнем уровне. В сети KLO автогаз подорожал на 50 коп./л, тогда как стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась.

В «БРСМ-Нафте» автогаз подорожал на 71 коп./л – до 50,16 грн/л. В то же время цены на бензин А-95 и дизельное топливо остались неизменными — 87,67 грн/л и 99,99 грн/л соответственно.

На данный момент самый дорогой бензин А-95 предлагает сеть Socar – 94,90 грн/л. Самая высокая цена на обычное дизельное топливо также зафиксирована в Socar – 106 грн/л, а на премиальный дизель – 109 грн/л. Самый дорогой автогаз продают в WOG – 55 грн/л, тогда как самая низкая цена на этот вид топлива сохраняется в «БРСМ-Нафте» – 50,16 грн/л.

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