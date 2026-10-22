巴基斯坦考虑以公私合作模式推进四个道路项目——《黎明报》

巴基斯坦国家公路局（NHA）、私有化委员会和公私合作管理局讨论了以公私合作模式实施四个大型道路项目的可能性。此次会议在伊斯兰堡举行，由联邦通信部长阿卜杜勒·阿利姆·汗和总理私有化事务顾问穆罕默德·阿里共同主持，据《黎明报》报道。

面向私人投资者的项目

咨询参与者评估了道路网络的财务可行性和商业前景，以考虑私营部门可能参与其中。特别是，他们研究了以公私合作模式实施M-10高速公路169公里路段的方案。

与会者还讨论了建设曼塞赫拉—纳兰—贾尔卡德—奇拉斯高速公路，该路线将与中国边境相连。部长还称古鲁·纳纳克快速路项目适合采用这一模式，并表示该项目可促进锡克教社区的宗教旅游。

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NHA的计划

会议审议的另一个项目是将穆里快速路延伸至阿扎德查谟和克什米尔。阿卜杜勒·阿利姆·汗表示，这可能加强该地区的旅游和贸易联系，并指示NHA官员制定正式商业计划，提出已准备进入市场的项目。

作为现有公私合作模式的例子，部长提到了锡亚尔科特—哈里安M-12高速公路的建设。他还指出，NHA收入的增长表明该机构正朝着财务自给迈进。汗表示，计划将NHA转变为价值5000亿至1万亿巴基斯坦卢比、财务自主的机构，减少对联邦发展融资的依赖。

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