IBM превысила прогнозы по выручке и прибыли в третьем квартале — CNBC

IBM в третьем квартале превысила ожидания аналитиков по выручке и скорректированной прибыли, а также повысила прогноз свободного денежного потока на весь 2026 год. После публикации отчетности акции технологической компании выросли на внебиржевых торгах, сообщает CNBC.

Результаты квартала

Скорректированная прибыль IBM составила 2,95 доллара на акцию при ожидаемых 2,86 доллара, согласно консенсус-прогнозу LSEG. Выручка достигла 17,1 млрд долларов против прогнозируемых 16,82 млрд долларов. В годовом выражении доход компании вырос примерно на 5%.

Чистая прибыль IBM увеличилась до 2,19 млрд долларов, или 2,30 доллара на акцию, по сравнению с 1,74 млрд долларов, или 1,84 доллара на акцию, годом ранее. Скорректированный показатель прибыли не учитывает корректировки, связанные с приобретениями.

Прогноз и направления бизнеса

Компания заявила, что ожидает роста свободного денежного потока по итогам года более чем на 1 млрд долларов. IBM также сохранила прогноз роста выручки в 2026 году на уровне 4–5% в постоянной валюте.

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Выручка программного бизнеса увеличилась на 8% — до 7,8 млрд долларов, превысив ожидания StreetAccount на уровне 7,66 млрд долларов. Выручка инфраструктурного подразделения выросла на 4%, до 3,7 млрд долларов, тогда как консалтинговое направление принесло 5,34 млрд долларов, оставшись на уровне прошлого года.

Искусственный интеллект и маржа

Генеральный директор IBM Арвинд Кришна заявил, что клиенты компании используют «Super Intelligence» для трансформации операционных моделей, а не только для решения узких или новых задач. В то же время скорректированная валовая маржа IBM составила 58,5% — ниже прогноза StreetAccount на уровне 59,1%.

В течение квартала IBM также сообщила о сделке по приобретению HRL Laboratories, которая принадлежала Boeing и General Motors и ранее была известна как исследовательское подразделение Hughes Aircraft. Стоимость сделки не раскрывается.

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