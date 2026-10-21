Проект госбюджета на 2027 год прошел рассмотрение в профильном комитете

Парламентский комитет по вопросам бюджета завершил рассмотрение и рекомендовал к первому чтению проект Государственного бюджета Украины на 2027 год. По словам председателя комитета Роксоланы Пидласой, народные депутаты рассмотрели 5 236 поправок и по итогам девятичасового заседания учли 90 бюджетных заключений.

Рассмотрение проекта документа в первом чтении на пленарном заседании Верховной Рады ожидается ориентировочно 28 октября. Премьер-министр Сергей Корецкий заверил, что правительство тщательно проработает все предоставленные рекомендации при подготовке ко второму чтению, подчеркнув, что ключевыми приоритетами бюджета остаются обеспечение потребностей обороны, финансовая устойчивость и социальные выплаты.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Народные депутаты подали 5236 поправок к правительственному проекту государственного бюджета Украины на 2027 год. Это самое большое количество поправок как минимум за последние 24 года.

Ранее Корецкий пообещал, что выплаты военным будут осуществляться стабильно и в полном объеме.

В проекте государственного бюджета Украины на 2027 год базовое денежное обеспечение военнослужащих оставили на уровне около 20 тысяч гривен.

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