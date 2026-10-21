Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт может владеть примерно 1% акций разработчика искусственного интеллекта Anthropic. При целевой оценке компании в $2 трлн после возможного первичного публичного размещения эта доля могла бы стоить до $20 млрд. Как сообщает Fortune, об этом Bloomberg рассказали осведомленные о ситуации собеседники.

Знакомство до основания Anthropic

Связь Шмидта с Anthropic возникла еще до создания компании. По данным The Wall Street Journal, в 2011 году Шмидт начал отношения с Ками Кларк, которые длились три года. В 2014 году Кларк начала встречаться с Дарио Амодеи, а позже вышла за него замуж. Она познакомила Шмидта с Амодеи.

В 2018 году Шмидт посетил квартиру супругов — за три года до того, как Амодеи стал сооснователем Anthropic. В 2021 году Шмидт стал одним из ранних инвесторов в раунде финансирования серии A на $124 млн. По словам собеседников Bloomberg, он вложил десятки миллионов долларов.

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Оценка и финансовые показатели

По данным PitchBook, на момент инвестиций Шмидта в 2021 году Anthropic оценивалась в $461 млн. После раунда финансирования 28 мая оценка компании достигла $965 млрд, согласно данным, приведенным Fortune. При оценке в $2 трлн стоимость Anthropic была бы более чем в 4300 раз выше, чем в 2021 году.

Anthropic не ответила на запрос Fortune о комментарии, а представитель Шмидта отказался комментировать ситуацию. По данным The Wall Street Journal, ознакомившейся с документом S-1 компании, в первом полугодии Anthropic получила $16,3 млрд выручки против $1,1 млрд годом ранее. Убыток за этот период составил $80,7 млрд, из которых $72 млрд пришлись на бухгалтерское начисление, связанное с ростом стоимости конвертируемого долга и финансовых инструментов. Расходы на вычислительную инфраструктуру в первом полугодии достигли $9 млрд.

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