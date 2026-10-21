PAIO впервые представит свой собственный стенд на выставке SiGMA Rome 2026

PAIO, британский поставщик платежных решений, объявила о своём первом участии в SiGMA Rome 2026 в качестве экспонента. Мероприятие пройдёт со 2 по 5 ноября 2026 года в Риме, Италия. Впервые компания будет принимать представителей отрасли, продавцов и потенциальных партнеров на собственном выставочном стенде H8-8061.

SiGMA объединяет компании, технологических провайдеров, платежные компании и лидеров отрасли для поиска новых возможностей, обмена опытом и установления стратегических партнерств. Для PAIO выставка станет возможностью напрямую пообщаться с компаниями, которые ищут надежную и гибкую платежную инфраструктуру для поддержки своей деятельности и международного развития.

В ходе мероприятия команда PAIO будет готова обсудить свои платежные решения, разработать индивидуальные предложения непосредственно во время встреч и определить новые возможности для сотрудничества с продавцами и представителями платежной индустрии.

Поскольку требования к платежным услугам становятся всё более сложными, продавцы ищут провайдеров, которые сочетают технологические возможности, операционную эффективность и чёткое понимание различных бизнес-моделей.

PAIO представит платежные решения для бизнеса на SiGMA Rome 2026

Дэниел Ион, директор PAIO, прокомментировал:

«Участие в SiGMA Rome впервые с собственным стендом — важный шаг для PAIO. Мы рассматриваем это мероприятие как возможность не только представить наши решения более широкой международной аудитории, но и напрямую пообщаться с компаниями и понять их постоянно меняющиеся потребности в сфере платежей. Построение прочных долгосрочных партнерств остается центральным элементом нашей стратегии роста. Мы с нетерпением ждем встреч с представителями отрасли, обмена идеями и поиска новых возможностей для сотрудничества».

PAIO приглашает продавцов, технологических провайдеров, потенциальных партнеров и других представителей отрасли посетить стенд компании во время SiGMA Rome 2026. Встретиться с командой PAIO можно на стенде H8-8061.

Посетители могут запланировать встречу с PAIO через официальное приложение мероприятия SiGMA или связаться напрямую с командой по адресу [email protected], чтобы согласовать удобное время встречи.

Информация о мероприятии:

Мероприятие: SiGMA Rome 2026

Даты: 2–5 ноября 2026 года

Место проведения: Рим, Италия

Стенд PAIO: H8-8061

Запросы на встречу: [email protected]

Компания продолжает расширять свои возможности в сфере мерчант-эквайринга, в частности благодаря эквайрингу карт UnionPay International, запущенному в партнерстве с DECTA, а также эквайрингу карт Visa для продавцов. Эти услуги являются частью более широкой стратегии PAIO, направленной на предоставление бизнесу гибких возможностей приема платежей и доступа к международным клиентам.

Узнать больше об эквайринговых услугах PAIO можно по ссылкам:

Веб-сайт: https://paio.company

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