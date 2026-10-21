PAIO уперше представить власний стенд на SiGMA Rome 2026

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PAIO, британський постачальник платіжних рішень, оголосила про свою першу участь у SiGMA Rome 2026 як експонент. Захід відбудеться з 2 до 5 листопада 2026 року в Римі, Італія. Уперше компанія прийматиме представників галузі, торговців і потенційних партнерів на власному виставковому стенді H8-8061.

SiGMA об’єднує бізнеси, технологічних провайдерів, платіжні компанії та лідерів галузі для пошуку нових можливостей, обміну досвідом і встановлення стратегічних партнерств. Для PAIO виставка стане можливістю безпосередньо поспілкуватися з компаніями, які шукають надійну та гнучку платіжну інфраструктуру для підтримки своєї діяльності й міжнародного розвитку.

Протягом заходу команда PAIO буде готова обговорити свої платіжні рішення, розробити індивідуальні пропозиції безпосередньо під час зустрічей і визначити нові можливості для співпраці з торговцями та представниками платіжної індустрії.

Оскільки вимоги до платіжних послуг стають дедалі складнішими, торговці шукають провайдерів, які поєднують технологічні можливості, операційну ефективність і чітке розуміння різних бізнес-моделей.

PAIO представить платіжні рішення для бізнесу на SiGMA Rome 2026

Деніел Іон, директор PAIO, прокоментував:

«Участь у SiGMA Rome уперше з власним стендом є важливим кроком для PAIO. Ми розглядаємо цей захід як можливість не лише представити наші рішення ширшій міжнародній аудиторії, а й безпосередньо поспілкуватися з бізнесами та зрозуміти їхні потреби у сфері платежів, що постійно змінюються. Побудова міцних довгострокових партнерств залишається центральним елементом нашої стратегії зростання. Ми з нетерпінням чекаємо на зустрічі з представниками галузі, обмін ідеями та пошук нових можливостей для співпраці».

PAIO запрошує торговців, технологічних провайдерів, потенційних партнерів та інших представників галузі відвідати стенд компанії під час SiGMA Rome 2026. Зустрітися з командою PAIO можна на стенді H8-8061.

Відвідувачі можуть запланувати зустріч із PAIO через офіційний застосунок заходу SiGMA або зв’язатися безпосередньо з командою за адресою [email protected], щоб узгодити зручний час зустрічі.

Інформація про захід:

Захід: SiGMA Rome 2026

Дати: 2–5 листопада 2026 року

Місце проведення: Рим, Італія

Стенд PAIO: H8-8061

Запити на зустріч: [email protected]

Компанія продовжує розширювати свої можливості у сфері мерчант-еквайрингу, зокрема завдяки еквайрингу карток UnionPay International, запущеному в партнерстві з DECTA, а також еквайрингу карток Visa для торговців. Ці послуги є частиною ширшої стратегії PAIO, спрямованої на забезпечення бізнесу гнучкими можливостями приймання платежів і доступом до міжнародних клієнтів.

Дізнатися більше про еквайрингові послуги PAIO можна за посиланнями:

Вебсайт: https://paio.company

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