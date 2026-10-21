PAIO po raz pierwszy zaprezentuje własne stoisko na targach SiGMA Rome 2026

PAIO, brytyjski dostawca rozwiązań płatniczych, ogłosił swój pierwszy udział w targach SiGMA Rome 2026 jako wystawca. Wydarzenie odbędzie się w dniach 2–5 listopada 2026 r. w Rzymie we Włoszech. Po raz pierwszy firma będzie gościć przedstawicieli branży, sprzedawców i potencjalnych partnerów na swoim stoisku wystawowym H8-8061.

SiGMA łączy przedsiębiorstwa, dostawców technologii, firmy płatnicze i liderów branży w celu poszukiwania nowych możliwości, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania strategicznych partnerstw. Dla PAIO targi będą okazją do bezpośredniej rozmowy z firmami poszukującymi niezawodnej i elastycznej infrastruktury płatniczej, która wesprze ich działalność i rozwój międzynarodowy.

Podczas wydarzenia zespół PAIO będzie gotowy omówić swoje rozwiązania płatnicze, opracować indywidualne oferty bezpośrednio podczas spotkań oraz zidentyfikować nowe możliwości współpracy z akceptantami i przedstawicielami branży płatniczej.

Ponieważ wymagania dotyczące usług płatniczych stają się coraz bardziej złożone, akceptanci poszukują dostawców, którzy łączą możliwości technologiczne, wydajność operacyjną oraz dogłębne zrozumienie różnych modeli biznesowych.

PAIO zaprezentuje rozwiązania płatnicze dla biznesu podczas targów SiGMA Rome 2026

Daniel Ion, dyrektor PAIO, skomentował:

„Udział w targach SiGMA Rome po raz pierwszy z własnym stoiskiem to ważny krok dla PAIO. Postrzegamy to wydarzenie jako okazję nie tylko do zaprezentowania naszych rozwiązań szerszej międzynarodowej publiczności, ale także do bezpośredniej rozmowy z przedsiębiorstwami i zrozumienia ich potrzeb w zakresie płatności, które nieustannie się zmieniają. Budowanie silnych, długoterminowych partnerstw pozostaje centralnym elementem naszej strategii rozwoju. Z niecierpliwością czekamy na spotkania z przedstawicielami branży, wymianę pomysłów i poszukiwanie nowych możliwości współpracy”.

PAIO zaprasza akceptantów, dostawców technologii, potencjalnych partnerów oraz innych przedstawicieli branży do odwiedzenia stoiska firmy podczas targów SiGMA Rome 2026. Z zespołem PAIO można spotkać się na stoisku H8-8061.

Odwiedzający mogą umówić się na spotkanie z PAIO za pośrednictwem oficjalnej aplikacji wydarzenia SiGMA lub skontaktować się bezpośrednio z zespołem pod adresem [email protected], aby uzgodnić dogodny termin spotkania.

Informacje o wydarzeniu:

Wydarzenie: SiGMA Rome 2026

Termin: 2–5 listopada 2026 r.

Miejsce: Rzym, Włochy

Stoisko PAIO: H8-8061

Prośby o spotkanie: [email protected]

Firma nadal rozszerza swoje możliwości w zakresie akwizycji akceptantów, w szczególności dzięki akwizycji kart UnionPay International, uruchomionej we współpracy z DECTA, a także akwizycji kart Visa dla akceptantów. Usługi te stanowią część szerszej strategii PAIO, której celem jest zapewnienie przedsiębiorstwom elastycznych możliwości przyjmowania płatności oraz dostępu do międzynarodowych klientów.

Więcej informacji na temat usług akwizycji płatności PAIO można znaleźć pod poniższymi linkami:

Strona internetowa: https://paio.company

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