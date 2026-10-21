W Stanach Zjednoczonych Specjalna Komisja Izby Reprezentantów ds. Chin opublikowała wewnętrzną korespondencję pracowników platformy inwestycyjnej Webull. Zdaniem komisji wiadomości z 2021 roku wskazują, że pracownik firmy, który prawdopodobnie przebywał w Chinach, miał dostęp do informacji o rachunku amerykańskiego klienta.

Jak informuje CNBC, korespondencja w Microsoft Teams była prowadzona między Brendanem Fullerem, menedżerem amerykańskiego działu brokerskiego Webull, a pracownikiem Zhenghanem Wangiem, nazywanym Rock. W rozmowie omawiano problemy z konkretnym rachunkiem handlowym oraz procedurę identyfikacji klienta — Customer Identification Program, czyli CIP.

Wnioski komisji

Według oceny komisji Wang przebywał w Chinach podczas tej rozmowy. Powołano się tam na znaczniki czasu wiadomości, które odpowiadały godzinom pracy w ciągu dnia w Pekinie, a także na używanie przez niego tłumaczenia na uproszczony chiński. Komisja oświadczyła, że wszystkie dostępne w korespondencji przesłanki wskazują na pobyt pracownika w Chinach i jego dostęp do danych amerykańskiego klienta.

W korespondencji Fuller poinformował, że rachunek został zatwierdzony przez członka chińskiego zespołu i pracownika zespołu amerykańskiego. Wang zapytał, pod jakimi warunkami można zatwierdzić otwarcie rachunku w ramach CIP. Następnie użył chińskiego wyrażenia tłumaczonego jako „istnieje tylko z nazwy” lub „bezużyteczny”.

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Stanowisko Webull

Przedstawiciel Webull nie odpowiedział bezpośrednio na pytania, czy Wang miał dostęp do danych amerykańskich klientów w 2021 roku oraz czy byłoby to sprzeczne z wcześniejszymi oświadczeniami firmy. Jednocześnie firma oświadczyła, że dane klientów z USA są przechowywane wyłącznie na serwerach AWS w stanach Wirginia i Oregon, a dostęp do informacji wrażliwych mają jedynie pracownicy zatrudnieni w USA.

Webull oświadczył również, że działalnością operacyjną jego amerykańskiego działu brokerskiego kierują wyłącznie pracownicy w USA, a osoby poza krajem nigdy nie miały uprawnień operacyjnych ani prawa do podejmowania decyzji dotyczących tego biznesu. Firma nazwała korespondencję częścią rutynowej sprawy FINRA z 2021 roku, która została już zakończona, i skrytykowała moment upublicznienia wiadomości.

Wcześniej komisja twierdziła, że struktura korporacyjna Webull uzależnia rozwój oprogramowania, kanały przetwarzania danych i kluczowe operacje inżynieryjne firmy od infrastruktury podlegającej chińskiemu prawu. Webull ma 28 mln użytkowników; po opublikowaniu raportu komisji 7 października jej akcje spadły o ponad 19%.

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