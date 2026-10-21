Комітет Палати США заявив про можливий доступ із Китаю до даних клієнта Webull — CNBC

У США Спеціальний комітет Палати представників з питань Китаю оприлюднив внутрішнє листування працівників інвестиційної платформи Webull. На думку комітету, повідомлення 2021 року вказують, що працівник компанії, який, імовірно, перебував у Китаї, мав доступ до інформації про рахунок американського клієнта.

Як повідомляє CNBC, листування у Microsoft Teams велося між менеджером американського брокерського підрозділу Webull Бренданом Фуллером і працівником Чженханем Ваном, якого називали Rock. У діалозі обговорювали проблеми з конкретним торговельним рахунком та процедуру ідентифікації клієнта — Customer Identification Program, або CIP.

Висновки комітету

За оцінкою комітету, Ван перебував у Китаї під час цього обговорення. Там послалися на часові позначки повідомлень, які відповідали денному робочому часу в Пекіні, а також на використання ним перекладу спрощеною китайською мовою. У комітеті заявили, що всі наявні в листуванні ознаки вказують на перебування працівника в Китаї та його доступ до даних американського клієнта.

У переписці Фуллер повідомив, що рахунок схвалили член китайської команди та працівник американської команди. Ван запитав, за яких умов можна затвердити відкриття рахунку в межах CIP. Після цього він використав китайський вислів, який перекладається як «існує лише номінально» або «марний».

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Позиція Webull

Представник Webull не відповів безпосередньо на запитання про те, чи мав Ван доступ до даних американських клієнтів у 2021 році та чи суперечить це попереднім заявам компанії. Водночас у компанії заявили, що дані клієнтів зі США зберігаються лише на серверах AWS у штатах Вірджинія та Орегон, а доступ до чутливої інформації обмежено працівниками, які базуються у США.

Webull також заявила, що операційну діяльність її американського брокерського підрозділу спрямовують виключно співробітники у США, а люди за межами країни ніколи не мали операційних повноважень або права ухвалювати рішення щодо цього бізнесу. Компанія назвала листування частиною звичайної справи FINRA 2021 року, яку вже завершено, та розкритикувала час оприлюднення повідомлень.

Раніше комітет заявляв, що корпоративна структура Webull робить її розробку програмного забезпечення, канали обробки даних і ключові інженерні операції залежними від інфраструктури, яка підпадає під китайське законодавство. Webull має 28 млн користувачів; після оприлюднення звіту комітету 7 жовтня її акції знизилися більш ніж на 19%.

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