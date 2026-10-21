美国众议院中国问题特别委员会公布了投资平台Webull员工的内部通信。该委员会认为，2021年的信息显示，一名可能身在中国的公司员工曾访问一名美国客户账户的信息。

据CNBC报道，Microsoft Teams上的通信往来发生在Webull美国经纪业务部门经理布伦丹·富勒与一名名为郑汉·王、被称为Rock的员工之间。对话讨论了一个具体交易账户的问题，以及客户识别程序，即Customer Identification Program，或CIP。

委员会的结论

委员会评估称，王在进行这次讨论时身处中国。委员会援引了与北京白天工作时间相符的信息时间戳，以及他使用简体中文翻译这一点。委员会表示，通信中所有现有迹象都表明，该员工身在中国，并且能够访问一名美国客户的数据。

在通信中，富勒表示，该账户已获一名中国团队成员和一名美国团队员工批准。王询问，在CIP框架下，账户开立可在何种条件下获得批准。随后，他使用了一个中文表达，译为“仅名义上存在”或“无用”。

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Webull的立场

Webull的一名代表没有直接回答王是否在2021年访问过美国客户数据，以及这是否与该公司此前的声明相矛盾的问题。同时，该公司表示，美国客户数据仅存储在位于弗吉尼亚州和俄勒冈州的AWS服务器上，对敏感信息的访问仅限于驻美国员工。

Webull还表示，其美国经纪业务部门的运营活动完全由美国境内的员工指导，境外人员从未拥有与该业务有关的运营权限或决策权。该公司称，这些通信是2021年一宗常规FINRA案件的一部分，该案件已结案，并批评了公布这些信息的时机。

此前，该委员会表示，Webull的公司结构使其软件开发、数据处理渠道和关键工程运营依赖于受中国法律管辖的基础设施。Webull拥有2800万用户；在委员会报告于10月7日公布后，其股价下跌超过19%。

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