谷歌前首席执行官埃里克·施密特可能持有人工智能开发商 Anthropic 约1%的股份。若该公司在可能进行首次公开募股后的目标估值达到2万亿美元，这部分股份的价值可能高达200亿美元。Fortune报道称，知情人士向彭博社透露了这一消息。

在 Anthropic 成立前相识

施密特与 Anthropic 的联系早在该公司成立之前就已出现。据《华尔街日报》报道，施密特于2011年开始与卡米·克拉克交往，这段关系持续了三年。2014年，克拉克开始与达里奥·阿莫代伊约会，后来与他结婚。她将施密特介绍给了阿莫代伊。

2018年，施密特到访了这对夫妇的公寓——此时距阿莫代伊成为 Anthropic 联合创始人还有三年。2021年，施密特成为1.24亿美元A轮融资中的早期投资者之一。彭博社消息人士称，他投资了数千万美元。

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估值和财务表现

据 PitchBook 数据，在施密特于2021年投资时，Anthropic 的估值为4.61亿美元。在5月28日的一轮融资后，根据 Fortune 引述的数据，该公司的估值达到9650亿美元。若估值为2万亿美元，Anthropic 的价值将比2021年高出4300多倍。

Anthropic 未回应 Fortune 的置评请求，施密特的一名代表则拒绝就此事发表评论。据查阅了该公司S-1文件的《华尔街日报》报道，Anthropic 上半年营收为163亿美元，而一年前为11亿美元。该期间亏损为807亿美元，其中720亿美元为与可转换债务和金融工具价值上升有关的会计计提。上半年用于计算基础设施的支出达到90亿美元。

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