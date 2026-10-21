Частка Шмідта в Anthropic може коштувати до $20 млрд за оцінки $2 трлн — Fortune

Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт може володіти приблизно 1% частки в розробнику штучного інтелекту Anthropic. За цільової оцінки компанії у $2 трлн після можливого первинного публічного розміщення ця частка могла б коштувати до $20 млрд. Як повідомляє Fortune, про це Bloomberg розповіли обізнані зі справою співрозмовники.

Знайомство до заснування Anthropic

Зв’язок Шмідта з Anthropic виник ще до створення компанії. За даними The Wall Street Journal, у 2011 році Шмідт почав стосунки з Камі Кларк, які тривали три роки. У 2014 році Кларк почала зустрічатися з Даріо Амодеї, а згодом вийшла за нього заміж. Вона познайомила Шмідта з Амодеї.

У 2018 році Шмідт відвідав квартиру подружжя — за три роки до того, як Амодеї став співзасновником Anthropic. У 2021 році Шмідт став одним із ранніх інвесторів у раунді фінансування серії A на $124 млн. За словами співрозмовників Bloomberg, він вклав десятки мільйонів доларів.

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Оцінка та фінансові показники

За даними PitchBook, на час інвестиції Шмідта у 2021 році Anthropic оцінювали у $461 млн. Після раунду фінансування 28 травня оцінка компанії, за наведеними Fortune даними, сягнула $965 млрд. За оцінки у $2 трлн вартість Anthropic була б більш ніж у 4300 разів вищою, ніж у 2021 році.

Anthropic не відповіла на запит Fortune про коментар, а представник Шмідта відмовився коментувати ситуацію. За даними The Wall Street Journal, яка ознайомилася з документом S-1 компанії, у першому півріччі Anthropic отримала $16,3 млрд виручки проти $1,1 млрд роком раніше. Збиток за цей період становив $80,7 млрд, з яких $72 млрд припали на бухгалтерське нарахування, пов’язане зі зростанням вартості конвертованого боргу та фінансових інструментів. Витрати на обчислювальну інфраструктуру в першому півріччі сягнули $9 млрд.

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