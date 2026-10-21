Były dyrektor generalny Google Eric Schmidt może posiadać około 1% udziałów w twórcy sztucznej inteligencji Anthropic. Przy docelowej wycenie spółki na 2 bln dolarów po możliwej pierwszej ofercie publicznej udział ten mógłby być wart do 20 mld dolarów. Jak podaje Fortune, poinformowały o tym Bloomberga osoby zaznajomione ze sprawą.

Znajomość przed założeniem Anthropic

Związek Schmidta z Anthropic sięga okresu sprzed utworzenia spółki. Według The Wall Street Journal Schmidt rozpoczął w 2011 roku relację z Cami Clark, która trwała trzy lata. W 2014 roku Clark zaczęła spotykać się z Dario Amodeim, a później wyszła za niego za mąż. To ona poznała Schmidta z Amodeim.

W 2018 roku Schmidt odwiedził mieszkanie małżeństwa — trzy lata przed tym, jak Amodei został współzałożycielem Anthropic. W 2021 roku Schmidt został jednym z wczesnych inwestorów w rundzie finansowania serii A o wartości 124 mln dolarów. Według rozmówców Bloomberga zainwestował dziesiątki milionów dolarów.

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Wycena i wyniki finansowe

Według PitchBook w momencie inwestycji Schmidta w 2021 roku Anthropic wyceniano na 461 mln dolarów. Po rundzie finansowania z 28 maja wycena spółki osiągnęła 965 mld dolarów, według danych przytoczonych przez Fortune. Przy wycenie 2 bln dolarów wartość Anthropic byłaby ponad 4300 razy wyższa niż w 2021 roku.

Anthropic nie odpowiedział na prośbę Fortune o komentarz, a przedstawiciel Schmidta odmówił komentarza w tej sprawie. Według The Wall Street Journal, który zapoznał się z dokumentem S-1 spółki, Anthropic uzyskał w pierwszym półroczu 16,3 mld dolarów przychodu wobec 1,1 mld dolarów rok wcześniej. Strata za ten okres wyniosła 80,7 mld dolarów, z czego 72 mld dolarów przypadło na księgowe naliczenie związane ze wzrostem wartości długu zamiennego i instrumentów finansowych. Wydatki na infrastrukturę obliczeniową w pierwszym półroczu sięgnęły 9 mld dolarów.

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