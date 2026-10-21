W USA Goldman Sachs, JPMorgan Chase i Morgan Stanley łącznie uzyskały w tym roku około 52 mld dolarów przychodów z handlu akcjami. To niemal 80% z 67 mld dolarów, które pięć największych banków inwestycyjnych zarobiło na operacjach na akcjach według stanu na 30 września, informuje CNBC.

Łączne przychody pięciu największych banków z operacji na akcjach już o 7 mld dolarów przewyższyły wynik za cały 2025 rok, który był rekordowy dla tej grupy. Wzrostowi sprzyjał bardziej aktywny handel akcjami, ETF-ami i instrumentami pochodnymi prowadzony przez inwestorów instytucjonalnych i detalicznych, a także globalny entuzjazm wokół spółek związanych ze sztuczną inteligencją.

Popyt na finansowanie kredytowe

Ważnym źródłem przychodów stała się działalność prime brokerage. W jej ramach banki udzielają funduszom hedgingowym kredytów zabezpieczonych depozytem, oferują usługi pożyczania papierów wartościowych i inne usługi transakcyjne. Szefowie banków informowali o rosnącym popycie na finansowanie zakładów na producentów sprzętu AI, hiperskalerów i dostawców chipów.

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W Goldman Sachs przychody z finansowania operacji na akcjach wzrosły w trzecim kwartale o 96%, do rekordowych 3,37 mld dolarów. JPMorgan i Morgan Stanley nie ujawniają tego wskaźnika osobno, jednak poinformowały o podobnej dynamice.

Skala operacji i ryzyka

Największe banki są w stanie przeprowadzać wielomiliardowe transakcje, w tym lewarowane swapy na zmienne akcje spółek AI lub sektorowe ETF-y. Według traderów takie instytucje mogą ponieść potencjalne straty w wysokości 100 mln dolarów na pojedynczej transakcji bez istotnego wpływu na wyniki kwartalne. Mniejsze lub bardziej wyspecjalizowane banki mogą z tego powodu rezygnować z części transakcji.

Inwestorzy instytucjonalni aktywnie inwestowali również w Korei Południowej i na Tajwanie, koncentrując się na producentach chipów pamięci i półprzewodników do budowy centrów danych. Jednocześnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegł, że rosnąca dźwignia finansowa, zatłoczone pozycje i skorelowana sprzedaż aktywów przez fundusze hedgingowe mogą stwarzać zagrożenia dla stabilności finansowej. MFW oszacował globalne aktywa funduszy hedgingowych na 13 bln dolarów.

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