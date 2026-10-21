В США Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley совокупно получили около $52 млрд доходов от торговли акциями в этом году. Это почти 80% от $67 млрд, которые пять крупнейших инвестиционных банков заработали на операциях с акциями по состоянию на 30 сентября, сообщает CNBC.

Общий доход пяти крупнейших банков от операций с акциями уже на $7 млрд превысил результат за весь 2025 год, который был рекордным для этой группы. Росту способствовала более активная торговля институциональных и розничных инвесторов акциями, ETF и деривативами, а также глобальный ажиотаж вокруг компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Спрос на кредитное финансирование

Важным источником доходов стала прайм-брокерская деятельность. В ее рамках банки предоставляют хедж-фондам маржинальные кредиты, услуги по займу ценных бумаг и другие торговые сервисы. Руководители банков сообщили о росте спроса на финансирование ставок на производителей оборудования для ИИ, гиперскейлеров и поставщиков микросхем.

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В Goldman Sachs доходы от финансирования операций с акциями в третьем квартале выросли на 96% — до рекордных $3,37 млрд. JPMorgan и Morgan Stanley не раскрывают этот показатель отдельно, однако заявили о подобной динамике.

Масштаб операций и риски

Крупнейшие банки могут проводить многомиллиардные сделки, в том числе свопы с кредитным плечом на волатильные акции ИИ-компаний или отраслевые ETF. По словам трейдеров, такие учреждения могут поглотить потенциальные убытки в объеме $100 млн по отдельной сделке без существенного влияния на квартальные результаты. Из-за этого меньшие или узкоспециализированные банки могут отказываться от части сделок.

Институциональные инвесторы также активно вкладывали средства в Южную Корею и Тайвань, сосредоточившись на производителях микросхем памяти и полупроводников для строительства дата-центров. В то же время Международный валютный фонд предупредил, что рост кредитного плеча, скученные позиции и коррелированные продажи активов хедж-фондами могут создавать риски для финансовой стабильности. МВФ оценил глобальные активы хедж-фондов в $13 трлн.

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