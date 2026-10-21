三家华尔街银行从股票交易中获得520亿美元收入——CNBC

在美国，高盛、摩根大通和摩根士丹利今年合计获得约520亿美元股票交易收入。这几乎占截至9月30日五大投资银行从股票业务中赚取的670亿美元的80%，CNBC报道。

五大银行股票业务的总收入已比2025年全年业绩高出70亿美元，2025年是该集团的创纪录年份。机构和散户投资者更活跃地交易股票、ETF和衍生品，以及围绕与人工智能相关公司的全球热潮，推动了收入增长。

对信贷融资的需求

主经纪业务成为重要的收入来源。在该业务中，银行向对冲基金提供保证金贷款、证券借贷服务及其他交易服务。银行高管表示，为押注AI设备制造商、超大规模云服务商和芯片供应商而进行融资的需求正在增长。

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高盛第三季度来自股票交易融资的收入增长96%，达到创纪录的33.7亿美元。摩根大通和摩根士丹利未单独披露这一指标，但表示出现了类似的动态。

业务规模与风险

大型银行能够进行数十亿美元的交易，包括针对波动较大的AI公司股票或行业ETF的杠杆掉期交易。交易员表示，这类机构能够承受单笔交易可能高达1亿美元的损失，而不会对季度业绩产生重大影响。因此，规模较小或专业化程度较高的银行可能会放弃部分交易。

机构投资者还积极投资韩国和台湾，重点关注为建设数据中心生产存储芯片和半导体的制造商。与此同时，国际货币基金组织警告称，杠杆率上升、头寸拥挤以及对冲基金的相关性资产抛售，可能对金融稳定构成风险。国际货币基金组织估计，全球对冲基金资产规模为13万亿美元。

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