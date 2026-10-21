Amazon отказалась от плана построить дата-центр на бывшей территории Университета Джорджа Вашингтона в округе Лаудун, штат Вирджиния, США. Компания также планирует передать округу около 25 акров земли для общественных объектов, сообщает Fortune.

Соглашение, которое председатель совета надзирателей округа Лаудун Филлис Рэндалл назвала Project Potomac Promise, предусматривает отзыв Amazon поданного плана застройки и отказ от юридических действий для реализации проекта дата-центра. Компания также будет работать с округом над изменением зонирования остальной территории под смешанную застройку, в которой будет преобладать жилье.

Земля для общественных объектов

Amazon должна выделить округу около 25 акров вдоль трассы Route 7. Заявленная рыночная стоимость этой земли составляет примерно 65 млн долларов. На участке предусматривается разместить общественный художественный центр и крытый спортивно-рекреационный комплекс.

Кроме того, компания перечислит 5 млн долларов в фонд доступного жилья округа Лаудун. Рэндалл заявила, что власти проведут общественные встречи, чтобы собрать предложения жителей относительно будущего использования территории. По ее оценке, процесс изменения зонирования продлится около года даже при ускоренной процедуре.

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Отказ от проекта дата-центра

В конце июля Amazon подала план проекта Bridgefield Tech Center, который предусматривал четыре двухэтажных здания дата-центров общей площадью более 800 тыс. квадратных футов. В июле член совета надзирателей от округа Алгонкиан Джули Брисмен выступила против строительства такого комплекса, назвав территорию возможностью для развития жилья, образования, исследований и других направлений экономики.

Университет Джорджа Вашингтона объявил о продаже кампуса в феврале, не раскрывая покупателя и стоимость сделки. В марте студенческая газета The GW Hatchet установила, что покупателем стала Amazon Data Services, которая приобрела участок за 427 млн долларов. Вице-президент Amazon Web Services по реализации дата-центров Джошуа Вайсман заявил, что компания учла позицию сообщества и договорилась с округом.

Округ Лаудун является одним из крупнейших в мире центров размещения дата-центров. По данным местных властей, там насчитывается около 233 таких зданий, а поступления от налогов на их недвижимость и имущество в 2026 финансовом году составили примерно 1,2 млрд долларов.

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