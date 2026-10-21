В США Специальный комитет Палаты представителей по Китаю опубликовал внутреннюю переписку сотрудников инвестиционной платформы Webull. По мнению комитета, сообщения 2021 года указывают, что сотрудник компании, который, вероятно, находился в Китае, имел доступ к информации о счёте американского клиента.

Как сообщает CNBC, переписка в Microsoft Teams велась между менеджером американского брокерского подразделения Webull Бренданом Фуллером и сотрудником Чжэнханем Ваном, которого называли Rock. В диалоге обсуждались проблемы с конкретным торговым счётом и процедура идентификации клиента — Customer Identification Program, или CIP.

Выводы комитета

По оценке комитета, Ван находился в Китае во время этого обсуждения. Там сослались на временные метки сообщений, которые соответствовали дневному рабочему времени в Пекине, а также на использование им перевода на упрощённый китайский язык. В комитете заявили, что все имеющиеся в переписке признаки указывают на нахождение сотрудника в Китае и его доступ к данным американского клиента.

В переписке Фуллер сообщил, что счёт одобрили член китайской команды и сотрудник американской команды. Ван спросил, при каких условиях можно утвердить открытие счёта в рамках CIP. После этого он использовал китайское выражение, которое переводится как «существует лишь номинально» или «бесполезный».

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Позиция Webull

Представитель Webull не ответил напрямую на вопросы о том, имел ли Ван доступ к данным американских клиентов в 2021 году и противоречит ли это предыдущим заявлениям компании. В то же время в компании заявили, что данные клиентов из США хранятся только на серверах AWS в штатах Вирджиния и Орегон, а доступ к конфиденциальной информации ограничен сотрудниками, базирующимися в США.

Webull также заявила, что операционной деятельностью её американского брокерского подразделения руководят исключительно сотрудники в США, а люди за пределами страны никогда не имели операционных полномочий или права принимать решения в отношении этого бизнеса. Компания назвала переписку частью обычного дела FINRA 2021 года, которое уже завершено, и раскритиковала время публикации сообщений.

Ранее комитет заявлял, что корпоративная структура Webull делает разработку её программного обеспечения, каналы обработки данных и ключевые инженерные операции зависимыми от инфраструктуры, подпадающей под китайское законодательство. У Webull 28 млн пользователей; после публикации отчёта комитета 7 октября её акции снизились более чем на 19%.

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