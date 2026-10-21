Американская телекоммуникационная компания AT&T повысила годовой прогноз скорректированной прибыли примерно до $2,40 на акцию после результатов третьего квартала, которые превзошли ожидания рынка. Ранее компания прогнозировала скорректированную прибыль в диапазоне от $2,25 до $2,35 на акцию. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Квартальные показатели

Выручка AT&T в третьем квартале выросла на 5,3% в годовом выражении — до $32,3 млрд. Аналитики ожидали $31,69 млрд, согласно данным LSEG. Скорректированная прибыль на акцию составила 65 центов, тогда как рынок прогнозировал 60 центов.

Росту продаж способствовали доходы от мобильных услуг и оборудования, а также более высокие доходы от постоплатных услуг в Латинской Америке. Число новых абонентов мобильной связи, оплачивающих ежемесячные счета, за квартал выросло на 379 тыс. Оценка FactSet предполагала 379,3 тыс. таких подключений.

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Ставка на пакетные услуги и оптоволокно

AT&T рассчитывает поддержать рост благодаря пакетным предложениям интернета и мобильной связи. Около 43% домохозяйств, подключающих интернет компании, также выбирают ее мобильные тарифы. По оценке компании, это помогает удерживать клиентов по мере усиления конкуренции на телекоммуникационном рынке США.

Компания также расширяет оптоволоконную сеть. В прошлом месяце она заключила с Corning многолетнее соглашение на поставку оптоволокна и кабелей на сумму более $3 млрд. В мае 2025 года AT&T приобрела оптоволоконный бизнес Lumen за $5,75 млрд. В третьем квартале компания привлекла 442 тыс. новых пользователей оптоволоконного интернета и 327 тыс. новых абонентов фиксированного беспроводного доступа.

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