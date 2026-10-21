美国电信公司AT&T在第三季度业绩超出市场预期后，将全年调整后每股收益预测上调至约2.40美元。该公司此前预测调整后每股收益将在2.25美元至2.35美元之间。据Channel NewsAsia报道。

季度业绩

AT&T第三季度营收同比增长5.3%，至323亿美元。根据LSEG的数据，分析师预期为316.9亿美元。调整后每股收益为65美分，而市场预测为60美分。

移动服务和设备收入，以及拉丁美洲后付费服务收入的增加，推动了销售增长。该季度，按月支付账单的新增移动通信用户数量增加37.9万。FactSet的预估为37.93万此类新增连接。

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押注捆绑服务和光纤

AT&T预计将通过互联网和移动通信捆绑套餐维持增长。约43%接入该公司互联网服务的家庭也选择其移动资费套餐。该公司认为，随着美国电信市场竞争加剧，这有助于留住客户。

该公司还在扩展光纤网络。上个月，该公司与康宁签署了一项多年期协议，采购价值超过30亿美元的光纤和电缆。2025年5月，AT&T以57.5亿美元收购了Lumen的光纤业务。第三季度，该公司新增44.2万名光纤互联网用户和32.7万名固定无线接入用户。

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