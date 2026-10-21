在柏林，德国总理弗里德里希·默茨表示，欧盟准备保护其工业免受他所称的中国不公平贸易做法的影响。欧盟寻求与北京开展公平贸易，但同时必须准备捍卫自身工业，《The Local Germany》报道。

对中国贸易政策的质疑

默茨批评了中国过剩的工业产能、产品补贴和出口优势。他认为，后者与人为压低的人民币汇率有关，这些问题应在与中国的关系中提出。

这位总理表示，中国与欧盟贸易中的顺差每年超过3000亿欧元。同时，他承认，中国经济成功的一部分与实力强劲的新公司和高质量研究有关，这些都值得尊重。

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贸易防御工具

总理表示，德国、法国以及欧盟整体都准备捍卫自身利益。他说，为此欧盟将采用一套新的贸易防御工具。

默茨强调，这些举措并不意味着与中国开启贸易战。他还表示，欧盟代表与中国近期谈判取得了一定进展，尤其是就减少出口到欧洲市场的汽车数量达成了协议。

德国的工业涵盖汽车、化工和电子行业，过去曾拥有可观的贸易顺差以及对华大量销售。然而，近年来中国企业变得更具竞争力，而德国出口商则面临生产成本上升和美国关税。

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