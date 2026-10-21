在美国，摩根大通在一年内为其认为对经济和国家安全重要的行业提供融资或协助筹集了2300亿美元，其中包括关键矿产开采、国防和先进技术。《财富》援引该银行的消息报道。这些资金是总额1.5万亿美元、为期10年的“安全与韧性倡议”（Security and Resiliency Initiative）的一部分。

摩根大通还表示，已拨出50亿美元自有资本，用于投资包括Hadrian和Castelion在内的国防企业。这是最初计划的100亿美元的一半。该行首席执行官杰米·戴蒙表示，强劲的经济和国家安全需要对关键基础设施、制造业、能源、国防和创新进行投资，并需要支持增长的政策。

对关键矿产的投资

摩根大通向Perpetua Resources投资7500万美元，获得这家公司2.7%的股份。该公司正在爱达荷州开发一处锑矿床。根据《财富》的报道，预计该矿床拥有美国唯一已发现的这种矿物储量，这种矿物用于弹药生产。

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该银行还在协助安排韩国锌业（Korea Zinc）位于田纳西州克拉克斯维尔、价值74亿美元的项目融资。这座关键矿产加工厂计划于2029年开始商业运营，并生产包括锌、锗和镓在内的产品。该项目包括来自五角大楼的14亿美元股权和债务融资，以及来自美国商务部的2.1亿美元。

国防项目

摩根大通参与安排了为MP Materials提供的10亿美元融资，以扩大美国稀土磁体的生产。这类磁体用于战斗机。这笔交易伴随着一项投资，此后美国国防部成为该公司的最大股东。

该银行还牵头完成了Hadrian近14亿美元的融资轮，以及Castelion的8亿美元融资轮。Hadrian正在建设用于精确武器的自动化工厂，而Castelion正在开发高超音速导弹。此外，今年1月，摩根大通就五角大楼向L3Harris的导弹业务投资10亿美元一事提供咨询，该业务生产用于“战斧”和“爱国者”导弹的部件。

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