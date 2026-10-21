JPMorgan zmobilizował 230 mld dolarów dla kluczowych sektorów USA — Fortune

W USA bank JPMorgan Chase w ciągu roku sfinansował lub pomógł pozyskać 230 mld dolarów dla sektorów, które uważa za ważne dla bezpieczeństwa gospodarczego i narodowego, w tym dla wydobycia minerałów krytycznych, obronności i zaawansowanych technologii. Poinformował o tym Fortune, powołując się na bank. Środki te są częścią 10-letniej inicjatywy Security and Resiliency Initiative o łącznej wartości 1,5 bln dolarów.

JPMorgan oświadczył również, że przeznaczył 5 mld dolarów własnego kapitału na inwestycje w firmy zbrojeniowe, w tym Hadrian i Castelion. To połowa pierwotnie planowanych 10 mld dolarów. Prezes banku Jamie Dimon powiedział, że silna gospodarka i bezpieczeństwo narodowe wymagają inwestycji w infrastrukturę krytyczną, produkcję, energetykę, obronność i innowacje, a także polityki wspierającej wzrost.

Inwestycje w minerały krytyczne

JPMorgan zainwestował 75 mln dolarów w Perpetua Resources, uzyskując 2,7% akcji spółki, która rozwija w Idaho złoże antymonu. Według Fortune oczekuje się, że zawiera ono jedyne zidentyfikowane w USA zasoby tego minerału, wykorzystywanego w produkcji amunicji.

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Bank pomaga również zorganizować finansowanie projektu Korea Zinc o wartości 7,4 mld dolarów w Clarksville w stanie Tennessee. Zakład przetwarzania minerałów krytycznych ma rozpocząć działalność komercyjną w 2029 roku i produkować między innymi cynk, german i gal. Projekt przewiduje 1,4 mld dolarów finansowania kapitałowego i dłużnego od Pentagonu oraz 210 mln dolarów od Departamentu Handlu USA.

Projekty obronne

JPMorgan uczestniczył w zorganizowaniu finansowania w wysokości 1 mld dolarów dla MP Materials, aby zwiększyć produkcję magnesów ziem rzadkich w USA. Takie magnesy są wykorzystywane w myśliwcach. Transakcji towarzyszyła inwestycja, po której Departament Obrony USA stał się największym akcjonariuszem spółki.

Bank poprowadził także rundę finansowania Hadrian o wartości prawie 1,4 mld dolarów oraz rundę 800 mln dolarów dla Castelion. Hadrian tworzy zautomatyzowane fabryki precyzyjnego uzbrojenia, a Castelion opracowuje pociski hipersoniczne. Ponadto w styczniu JPMorgan doradzał L3Harris w sprawie inwestycji Pentagonu w wysokości 1 mld dolarów w jej biznes rakietowy, który produkuje komponenty do pocisków Tomahawk i Patriot.

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