JPMorgan мобилизовал $230 млрд для критически важных отраслей США — Fortune

В США банк JPMorgan Chase за год профинансировал или помог привлечь $230 млрд в отрасли, которые считает важными для экономической и национальной безопасности, в частности в добычу критически важных минералов, оборону и передовые технологии. Об этом Fortune сообщает со ссылкой на банк. Эти средства являются частью 10-летней инициативы Security and Resiliency Initiative общим объемом $1,5 трлн.

JPMorgan также заявил, что выделил $5 млрд собственного капитала для инвестиций в оборонные компании, среди которых Hadrian и Castelion. Это половина первоначально запланированных $10 млрд. Генеральный директор банка Джейми Даймон заявил, что сильная экономика и национальная безопасность требуют инвестиций в критическую инфраструктуру, производство, энергетику, оборону и инновации, а также политики, поддерживающей рост.

Инвестиции в критически важные минералы

JPMorgan инвестировал $75 млн в Perpetua Resources, получив 2,7% акций компании, которая разрабатывает в Айдахо месторождение сурьмы. По данным Fortune, ожидается, что оно содержит единственные выявленные в США запасы этого минерала, который применяется в производстве боеприпасов.

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Банк также помогает организовать финансирование проекта Korea Zinc стоимостью $7,4 млрд в Кларксвилле, штат Теннесси. Предприятие по переработке критически важных минералов должно начать коммерческую работу в 2029 году и производить, в частности, цинк, германий и галлий. Проект предусматривает $1,4 млрд акционерного и долгового финансирования от Пентагона и $210 млн от Министерства торговли США.

Оборонные проекты

JPMorgan участвовал в организации финансирования на $1 млрд для MP Materials, чтобы нарастить производство редкоземельных магнитов в США. Такие магниты используются в истребителях. Сделка сопровождалась инвестицией, после которой Министерство обороны США стало крупнейшим акционером компании.

Банк также возглавил раунд финансирования Hadrian почти на $1,4 млрд и раунд на $800 млн для Castelion. Hadrian создает автоматизированные заводы для высокоточного вооружения, а Castelion разрабатывает гиперзвуковые ракеты. Кроме того, в январе JPMorgan консультировал L3Harris по поводу инвестиции Пентагона на $1 млрд в ее ракетный бизнес, который производит компоненты для ракет Tomahawk и Patriot.

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