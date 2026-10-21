PAIO将首次在SiGMA Rome 2026展会上设立自己的展位

英国支付解决方案供应商PAIO宣布将首次以参展商身份参加SiGMA Rome 2026。该活动将于2026年11月2日至5日在意大利罗马举行。 届时，该公司将在其H8-8061展位首次接待行业代表、商户及潜在合作伙伴。

SiGMA汇聚了企业、技术提供商、支付公司及行业领袖，旨在发掘新机遇、交流经验并建立战略合作伙伴关系。 对于PAIO而言，本次展会将是一个与那些正在寻找可靠且灵活的支付基础设施以支持其业务运营和国际发展的企业直接交流的机会。

活动期间，PAIO团队将随时准备探讨其支付解决方案，在会晤中直接制定个性化方案，并探索与商户及支付行业代表开展合作的新机遇。

随着对支付服务的要求日益复杂，商户正寻求能够兼具技术能力、运营效率以及对各种商业模式深刻理解的供应商。

PAIO将在SiGMA Rome 2026上展示面向企业的支付解决方案

PAIO 董事丹尼尔·伊昂（Daniel Ion）评论道：

“首次以独立展位形式参加SiGMA Rome对PAIO而言是一个重要里程碑。 我们不仅将此次活动视为向更广泛的国际受众展示我们解决方案的机会，更视其为与企业直接交流、深入了解其在不断变化的支付领域中需求的契机。建立稳固的长期合作伙伴关系始终是我们增长战略的核心。 我们热切期待与业界代表会面、交流想法，并探索新的合作机会。”

PAIO诚邀商户、技术提供商、潜在合作伙伴及其他行业代表莅临2026年罗马SiGMA展会期间的公司展位。您可在H8-8061展位与PAIO团队会面。

参观者可通过SiGMA官方活动应用程序预约与PAIO的会面，或直接通过[email protected]联系团队，以协调合适的会面时间。

活动信息：

活动： SiGMA Rome 2026

日期： 2026年11月2日至5日

地点： 意大利罗马

PAIO展位： H8-8061

预约会面： [email protected]

公司持续拓展其在商户收单领域的业务能力，特别是通过与DECTA合作推出的银联国际（UnionPay International）卡收单服务，以及面向商户的Visa卡收单服务。 这些服务是PAIO更广泛战略的一部分，旨在为企业提供灵活的收单解决方案，并帮助其拓展国际客户群体。

如需进一步了解PAIO的收单服务，请点击以下链接：

网站：https://paio.company

关注我们在