亚马逊放弃了在美国弗吉尼亚州劳登县乔治·华盛顿大学旧址建设数据中心的计划。该公司还计划向该县移交约25英亩土地，用于公共设施，《财富》报道称。

劳登县监事会主席菲利斯·兰德尔将这项协议称为“波托马克承诺项目”（Project Potomac Promise）。协议规定，亚马逊将撤回已提交的开发计划，并放弃为实施数据中心项目采取法律行动。该公司还将与该县合作，对其余土地进行重新分区，用于以住房为主的混合开发。

用于公共设施的土地

亚马逊将沿7号公路向该县划拨约25英亩土地。这片土地的申报市场价值约为6500万美元。该地块计划建设公共艺术中心和室内体育休闲综合体。

此外，该公司将向劳登县经济适用房基金拨款500万美元。兰德尔表示，当局将举行公众会议，以收集居民对该区域未来用途的建议。她认为，即使采用加快程序，重新分区过程也将持续约一年。

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放弃数据中心项目

7月底，亚马逊提交了Bridgefield Tech Center项目计划，该计划包括四栋两层数据中心建筑，总面积超过80万平方英尺。7月，来自阿尔冈昆选区的监事会成员朱莉·布里斯克曼反对建设此类综合体，称该地区是发展住房、教育、研究和其他经济领域的机会。

乔治·华盛顿大学于2月宣布出售该校区，但未披露买方及交易金额。3月，学生报纸《The GW Hatchet》查明，买方为Amazon Data Services，该公司以4.27亿美元购得该地块。亚马逊云服务负责数据中心交付的副总裁约书亚·魏斯曼表示，公司已考虑社区立场，并与该县达成协议。

劳登县是世界最大的的数据中心聚集地之一。根据当地政府数据，那里约有233栋此类建筑，2026财年其房地产和财产税收入约为12亿美元。

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