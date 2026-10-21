Amazon відмовилася від дата-центру у Вірджинії — Fortune

Amazon відмовилася від плану збудувати дата-центр на колишній території Університету Джорджа Вашингтона в окрузі Лаудун, штат Вірджинія, США. Компанія також планує передати округу приблизно 25 акрів землі для громадських об’єктів, повідомляє Fortune.

Домовленість, яку голова ради наглядачів округу Лаудун Філліс Рендалл назвала Project Potomac Promise, передбачає відкликання Amazon поданого плану забудови та відмову від юридичних дій для реалізації проєкту дата-центру. Компанія також працюватиме з округом над зміною зонування решти території під змішану забудову, де переважатиме житло.

Земля для громадських об’єктів

Amazon має виділити округу близько 25 акрів уздовж траси Route 7. Заявлена ринкова вартість цієї землі становить приблизно 65 млн доларів. На ділянці передбачають розмістити громадський мистецький центр та критий спортивно-рекреаційний комплекс.

Крім того, компанія перерахує 5 млн доларів до фонду доступного житла округу Лаудун. Рендалл заявила, що влада проведе громадські зустрічі, щоб зібрати пропозиції жителів щодо майбутнього використання території. За її оцінкою, процес зміни зонування триватиме близько року навіть за прискореною процедурою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відмова від проєкту дата-центру

Наприкінці липня Amazon подала план проєкту Bridgefield Tech Center, який передбачав чотири двоповерхові будівлі дата-центрів загальною площею понад 800 тисяч квадратних футів. У липні членкиня ради наглядачів від округу Алґонкіан Джулі Брискмен виступила проти будівництва такого комплексу, назвавши територію можливістю для розвитку житла, освіти, досліджень та інших напрямів економіки.

Університет Джорджа Вашингтона оголосив про продаж кампусу в лютому, не розкриваючи покупця та вартості угоди. У березні студентська газета The GW Hatchet встановила, що покупцем стала Amazon Data Services, яка придбала ділянку за 427 млн доларів. Віцепрезидент Amazon Web Services із доставки дата-центрів Джошуа Вайсман заявив, що компанія врахувала позицію громади та домовилася з округом.

Округ Лаудун є одним із найбільших у світі центрів розміщення дата-центрів. За даними місцевої влади, там налічується близько 233 таких будівель, а надходження від податків на їхню нерухомість та майно у 2026 фінансовому році становили приблизно 1,2 млрд доларів.

Читай нас у